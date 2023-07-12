白飯之亂「熱炒老闆」322字自述被霸凌：15年前的傷再次泛起

記者葉國吏／綜合報導

北科大白飯之亂持續延燒，熱炒店老闆今早再度寫下322字抒發心情，指出「一開始我就是被霸凌者」、「孩子已成惡魔已經被魔化」，透露因為這件事情讓「15年前的傷再次泛起，失去的執愛的疼痛失去親人的孤獨，為什麼平息的傷要再次再被帶出來」。

▲熱炒店老闆發文。（圖／翻攝臉書）

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以下熱炒店老闆發文全文：

一開始我就是被霸凌者，當我用我的善良，當我用容忍包容柔性告知與回復，得到的不是孩子們的天真回應，反而看到的是孩子已成惡魔已經被魔化。每天還是跟各單位瘋狂檢舉我店不實，瘋狂電話騷擾謾罵，我的被霸凌持續到現在，但看到的討論只剩下白飯。你們一直再只指控我論述不實，我一直在問為何不當面說清楚，我所說論述因人不在現場，一切員工轉述與監視器設備參考，當可以面對面將問題結束時，你們只願意在背後追殺我，原本可以落幕事件你們一再改口發聲明。事實與非現在已經不重要了，重要的是你們持續的霸凌我，挖我過去扒我往事，我過去的傷過去的痛一 一再次浮現，為什麼你們可以這麼邪這麼惡？淚持續的流心不斷的疼痛，15年前的傷再次泛起，失去的執愛的疼痛失去親人的孤獨，為什麼平息的傷要再次再被帶出來。

▲大道創意料理快炒補飯畫面。（圖／大道創意料理快炒提供）

回顧整起風波，27位北科大學生到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因不滿白飯沒了且沒吃飽，怒刷1星反擊，雙方一度各執一詞，不過業者在昨（11）日透過留言道歉「沒讓學生吃飽飯，我們錯了」。