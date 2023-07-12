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北科白飯之亂！指熱炒店老闆玩文字遊戲　同業：很漏氣

▲▼飯,吃飯,白飯,米飯。（圖／CFP）

▲原PO認為，熱炒店因為成本低的飯，和客人玩文字遊戲很漏氣。（圖／CFP）

文／CTWANT

白飯之亂源自於北科大資財系的學生，因為熱炒店白飯供不應求而刷負評，老闆稱「免費提供白飯不等於吃到飽」，一名網友在《Dcard》發表自己的看法，因白飯是低成本的東西，覺得老闆漏氣，開熱炒跟客人玩文字遊戲。

原PO在10日於《Dcard》論壇，表示自己也是開熱炒店的，一個月淨利破200萬，認為自己是有立場說話的，他覺得老闆很漏氣，白飯便宜的要死，耗損完全不可惜，就算放隔夜，隔天依舊可以混新飯，或拿來炒飯，表示要耗損也不容易。

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原PO表示27人預約，絕對準備60人份，就算不夠1小時內也會補出來，並直言說到「1個小時內煮不出白飯，跟人家開什麼熱炒店啦。說穿了，就是懶得煮飯而已。」表示白飯敢免費提供，就是因為成本太低。

原PO同意「免費提供不等於吃到飽」，這句話並沒有錯，只是在低成本的東西玩文字遊戲「很漏氣」。事後店家找記者爆料，可以體諒只是沒氣度，換作原PO被洗「1星」，就算是自己理虧，關係到生意，也會找記者帶風向。

原PO在文末提到，「老闆的態度其實是很重要的，讓客人吃得開心、吃得爽，長久下來生意才會好，這是基本鐵則，有時候甚至虧一點錢都沒關係。」表示連便宜的白飯都不用心準備好，這家店就算廚藝好，品質也會非常不穩定。至於學生也是學個教訓，馬上道歉平息也是對的。

網友也紛紛表示「開餐館的怕人客吃飯，乾脆就別開業了。」「今天如果是個別不認識的很多組客人吃到沒白飯，老闆敢這樣欺負人嗎？」「店家有夠難看。」「終於有真的餐飲業者來講話了。」「確實，格局小了。」

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