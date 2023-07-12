妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒：想一起走　學廚原因曝

▲「大道創意料理快炒」老闆王誠中。（圖／翻攝自大道創意宴會館臉書）

圖文／CTWANT

台北科技大學資訊與財金管理系學生，近日到市民大道上的熱炒店「大道創意料理快炒」消費後，因為吃光白飯留下負評，引發「白飯之亂」，受到各界關注。據悉，熱炒店老闆王誠中過去曾在節目中分享，由於妻子車禍離世，他獨自照顧小孩，為了讓孩子吃到媽媽的味道開始鑽研料理，最終在好友鼓勵下開店。

王誠中5年前接受節目《台灣1001個故事》專訪時提到，自己過去是八大行業的股東，曾經風光一時，一家四口不愁吃穿，怎料妻子遇上車禍驟逝，打亂了一家人的腳步，他甚至因悲傷過度，短短1個月暴瘦超過20公斤。妻子離世後，原本開朗的13歲大兒子變得沉默，3歲小兒子更是需要照顧，讓王誠中心力交瘁。

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王誠中回憶，當時壞事接二連三報到，先是大兒子手摔傷，後來小兒子罹患腸病毒，兄弟倆雙雙住院，他深感自責，認為自己沒把孩子照顧好，對不起死去的妻子，當時情緒幾乎崩潰，甚至一度想隨老婆而去，直到躺在病床上的大兒子說「你還有我跟弟弟，你不能就這樣丟下我們」，這才讓他下定決心振作。

打起精神的王誠中為了讓孩子們重溫媽媽味，拿起鍋鏟進廚房學習做菜，並用心鑽研食譜，同時為了解決小孩的挑食問題，不斷變換菜色，習得了一身好廚藝。由於當時政府掃蕩八大行業，王誠中一度負債500萬元以上，於是他下定決心轉換跑道，並在好友鼓勵下開店，經過一番努力，終於闖出屬於自己的一片天。

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