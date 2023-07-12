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有感白飯之亂！有快炒店秒改1碗10元　老闆苦嘆：也被罵怕了

▲▼聚餐,快炒,熱炒,吃飯。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲白飯之亂後，有快炒店有感將免費白飯改成一碗10元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

北科大和熱炒店的「白飯之亂」話題發酵，如今還燒到其他快炒店！有網友表示，跟同事去公司附近的快炒店吃飯，發現原本免費供應的白飯不見了，變成一碗10塊，「問老闆才知道，他是看到白飯事件後決定改成要收費。」對方也坦言，其實類似客人越來越多，自己也被罵怕了，吐無奈心聲。

有網友11日上午在爆料公社APP的「匿名公社」發文，「不互相尊重就別怪店家收費」，說他跟同事去公司附近的快炒店吃飯，卻發現原本白飯是免費供應，如今卻變成一碗10元。因為很常跟同事光顧，跟老闆算熟，就小聊了一下，才得知老闆滿腹苦水，「是看到白飯事件後，決定改成要收費。」

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老闆指出，近一年來，越來越多像是北科大學生那樣的客人，他已經被罵怕了。接著也無奈道，如果飯煮多了，吃不完浪費；煮少了，晚一點的客人沒飯吃又有怨言。店裡也有貼「晚上9點過後，飯用完不補」的告示，客人不接受，不想用餐的話，他也不勉強，認為做生意本來就是你情我願，「他很討厭現在人常說的『不買最大』還是『不賣最大』這種話，沒有誰大誰小，只有要不要買，跟要不要賣而已。」

最後，老闆表示，以前白飯免費提供，確實是為了留住客人，過去顧客還會互相，看到飯沒了會提醒一下，若店家反應來不及煮或是提供不了，用餐的人也會改叫炒飯、炒麵，不會為難店家，「現在太多人變成理所當然，沒免費供應反而變成店家的錯」，強調雖然開店就不要怕人吃，但賠錢的生意誰要做？

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