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北科大白飯之亂　醫憶「那間涮涮鍋」：給大學生一輩子溫暖

記者陳俊宏／綜合報導

北科大資財營「白飯之亂」話題延燒，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今天（12日）表示，讓他想起20多年前的往事，「如果當年有Google評價，我一定狂刷那間涮涮鍋店5顆星，讓老闆生意更好。只可惜當年網路還在萌芽階段，這一切不會發生，只能在這裡謝謝老闆當年的照顧，給予一個大學生一輩子難忘的溫暖。」

謝宗學凌晨在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書說，北科大學生在熱炒店吃光白飯刷負評的新聞，讓他想起當年還是醫學系學生的時候，台北醫學大學校園附近的莊敬路上，有一間涮涮鍋店，只要是北醫學生憑學生證，一個套餐打8折，而且肉燥飯可以無限吃到飽。

謝宗學回憶，那時最便宜的套餐是豬肉鍋，價格170元，打8折後是136元，然而，在那個一個便當約70元上下的年代，一餐吃136元對學生來說，無疑是奢侈行徑；因此他通常整天沒吃飯，在晚上8點多客人比較少的時候，到那間涮涮鍋店用餐，點最便宜的豬肉鍋，再吃三碗肉燥飯，「老闆都會親切地跟我聊天，我常常是最後一個離開的客人。」

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▼北科大學生不滿飯量不足，集體刷1星負評，意外引發「白飯之亂」。（圖／業者提供）

▲▼「大道創意料理快炒」白飯之亂。（圖／王老闆提供）

謝宗學指出，印象中是見習時候，生活變得忙碌，周遊於數間醫學中心學習，比較少回到母校周邊活動，有一次剛好回到北醫見習，發現原本經營個人鍋的涮涮鍋店，已經變成吃合桌的火鍋店，老闆依然是同一對夫妻，他和同學還有去吃過幾次；實習時再回去，那間火鍋店已經改成其他商家，當然熟悉的老闆夫妻消失無蹤。

謝宗學表示，隨著年紀增長和社會歷練增加，他漸漸了解在台北經營店家有多麼不容易，更何況在信義區，光是每個月的房租成本，足以吃掉絕大部分的獲利，還有水電瓦斯等固定支出，「當年我吃136元的涮涮鍋套餐，加湯、加3碗肉燥飯，還吃得特別久，吹了更久的冷氣，老闆在我這鍋頂多賺幾10塊錢，甚至賠錢，等同是對學生的善舉。」

謝宗學提到，現在回想起來，當年不斷加湯、不斷加肉燥飯、吹特別久冷氣的行為，即使涮涮鍋店標榜可以無限加湯、無限加肉燥飯、沒有明確限制用餐時間，「在我現在的感覺中，仍然是佔人便宜的行為，只是在學生時代，受限於眼界、社會經歷和可支配的現金，完全不覺得自己這樣做有什麼問題。」

「如果當年有Google評價，我一定狂刷那間涮涮鍋店五顆星，讓老闆生意更好」，謝宗學感嘆，只可惜當年網路還在萌芽階段，這一切不會發生，只能在這裡謝謝老闆當年的照顧，給予一個大學生一輩子難忘的溫暖。

▼ 北科大學生PO出與快炒店老闆合影，稱已向老闆道歉，雙方解開誤會。（圖／翻攝北科資財營臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

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