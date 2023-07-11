網友敲碗「找北科大代言國產米」　農糧署回應：不宜介入紛爭

▲北科資財營到熱炒店用餐引發「白飯之亂」，話題持續延燒。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

記者楊惠琪／台北報導

北科大「白飯之亂」話題延燒！北科資財營學生到熱炒店聚餐，吃光2桶白飯還抱怨吃不飽，並在Google上對店家狂洗1星負評，店家事後反擊，雙方各執一詞，有網友建議農委會可以找北科大學生代言國產米。農委會農糧署回應，鼓勵國人多吃國產米，但推動方式有很多，不宜介入店家和學生的紛爭。

北科大資財系學生本月8日到北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」聚餐，不滿店家免費白飯供應不足，在網上留下1星負評，因而鬧上新聞版面，引發網友撻伐。後來學生到店內向業者致歉和解，後來又傳出是被校方強迫道歉，總召透過影片聲明，還原關於補飯、帳單金額等爭議點，目前雙方各執一詞，甚至有北科大學生發起吃白飯大賽，事件仍未落幕。

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還有網友敲碗，建議農委會可以找北科大學生代言國產米。農糧署副署長姚志旺表示，農委會本來就鼓勵國人多吃國產米，尤其受到西式飲食影響，現在國人食米量逐年下降，約二、三十年前每人一年可吃90公斤白米，目前每人每年只剩43公斤，鼓勵國人多吃米飯是農委會重要政策，但推動方式很多，此時不宜介入店家和學生之間的紛爭。

根據農糧署統計，1981年每人每年平均食米量有90公斤，逐年下滑，1999年變成54.9公斤、2000年52.7公斤，接著2010年46.2公斤、2012年45.6公斤，2016年更下降到44.5公斤，為推廣台灣米，農糧署舉辦各種活動，包括炒飯和飯糰達人等賽事，還有米食教育等，也和連鎖通路合作推出多元化食品。