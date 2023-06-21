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中醫襲胸女學生脫口「妳胸部很漂亮」　年紀大獲減刑

記者黃翊婷／綜合報導

新竹一名女學生小花（化名）2020年3月間因為上體育課扭傷脖子，前往中醫診所看診，竟遭黎姓中醫師捏胸，對方還說「妳胸部長得很漂亮」，回家之後便將此事告訴母親，並前往警局報案。雖然黎男矢口否認猥褻小花，但一審法官不採信，考量到他已經88歲了，於是依法減刑，判處5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元；全案上訴至高等法院，日前則被裁定駁回。

▲中醫，把脈，診療，看診。（圖／視覺中國CFP）

▲小花指控遭中醫師襲胸猥褻。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小花在判決書中主張，因為上體育課扭傷脖子，2020年3月26日晚上去黎男的中醫診所看診，當時是初診，進到診間之後，黎男請她坐下並開始把脈，然後就開始摸，說她呼吸道不好要檢查，接著拿起聽診器聽胸口附近的位置，又說她月經亂、腸胃不好要聽診腹部，讓她把衣服拉起來，沒想到就在這個時候，對方竟然把兩隻手都伸進她的衣服裡，「我感覺他摸我胸部，我以為這是檢查一環，他也沒先對我說要這樣做，他就是邊聽診及邊摸我胸部，當時他以手捏我胸部好幾下。」

小花表示，黎男還說「妳胸部長得很漂亮」，她嚇了一跳並往後退，同時舉手擋在前面，對方才縮手，整個過程大約2、3分鐘，後來出去領藥，她有對護理師說「你們醫師是否會亂摸人家」，因為當時護理師沒有一起進入診間。而小花的母親在女兒返家之後發現異狀，經詢問才知道上述事情，因此決定報警處理。

對於小花的指控，黎男矢口否認猥褻，強調當天確實有用聽診器，但只聽氣管的部分，沒有聽胸部和腹部，也沒有觸診。

然而，一審法官認為，小花對於當日的就診經過、如何看診、受侵害過程都能明確證述，內容並無明顯矛盾或不合常理之處，若非親身經歷應該無法具體陳述細節；此外，小花當時是因為體育課造成身體不適，偶然選擇前往黎男的診所就診，當日是第一次看診，雙方沒有任何嫌隙，應當沒有誣陷的可能與必要；再者，如果只是使用聽診器，根本不需要碰觸胸部，也不用說「胸部很漂亮」這種與病症無關話，這顯然已非單純從事醫療行為之舉。

一審法官考量到黎男已經88歲，於是依《刑法》第18條第3項之規定減輕其刑，並依利用權勢猥褻罪判處5個月有期徒刑，得易科15萬元。

由於檢方起訴時表示還有另外一名受害者，但因為罪證不足，這部分裁定無罪。檢方不滿提出上訴，高等法院合議庭審理後，同樣認為罪證不足，決議維持一審判決，日前裁定駁回。

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