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AI革命衝擊！　逾1／4工作面臨「自動化取代」高風險

▲ChatGPT,AI,人工智慧。（圖／路透）

▲ChatGPT問世後，更多勞工擔心遭到淘汰。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

總部位於法國的經濟合作暨發展組織（OECD）11日表示，該集團成員國內有超過4分之1的工作技能，在未來的AI革命中是可以輕易遭到自動化取代的，勞工們擔心會因此丟掉工作。

路透社報導，OECD是一個由38個會員國組成的集團，當中大部分都是富有的先進國家，另外也有包括墨西哥、愛沙尼亞等新興國家。OECD表示，目前AI崛起已對人類工作造成重大威脅的證據仍然很少，但有可能是因為AI革命仍處於早期階段。

OECD在2023就業展望報告中表示，集團成員國中，自動化風險最高的工作平均占成員國勞動力的27％，其中東歐國家的曝險程度最高。當中定義「風險最高的工作」，是由AI專家認定100項技能中超過25項可輕易被自動化取代的技能。

根據去年OECD的調查，擔憂未來10年會因為AI而失業的勞工，在成員國中比例之高，每5個勞工中就有3人感到擔憂。該項調查訪問範圍廣及7個成員國，從製造業到金融業，2000家公司中的5300名勞工。然而，這還只是在生成式AI「ChatGPT」問世以前就做的調查。

OECD秘書長、澳洲財政部長柯曼（Mathias Cormann）表示，「AI最終如何造成職場勞工的衝擊，以及帶來的好處是否大於風險，端看我們如何執行政策。」他說政府必須輔助勞工準備好面對改變，並且從AI帶來的機會中獲得利益。

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