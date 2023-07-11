美參院首次聽取「AI機密簡報」　將在白宮保密辦公室內進行

▲參議員為針對AI法案做準備，將首次聽取機密簡報。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

今年被廣泛採用的AI技術引發了許多人的憂慮，美國國會正考慮針對這項快速發展的科技採取立法規範，對此，白宮將於美東時間周二（11日）向國會參議員們進行機密情況的簡報。

路透社報導，民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）與其他參議員們，將於美東時間11日下午3時，在白宮的敏感訊息隔離設施（SCIF）內，首次聽取關於AI的機密簡報。敏感訊息隔離設施為美國總統的保密辦公室，存放絕密情報的政府電腦都位在該辦公室內，進入者不被允許攜帶可用於拍照、錄音、錄影等電子設備。

簡報人包括國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）、白宮科技政策辦公室主任普拉哈卡（Arati Prabhakar），以及美國國家地理空間情報局局長惠特沃斯（Trey Whitworth）。

舒默在給參議員們的信件中指出，這次的簡報將展示美國政府如何使用與投資AI領域以保護國家安全，並且了解美國在AI使用上的優勢，「我們做為立法者的職責是聆聽專家的說法，盡可能地學習，如此我們才能將這些概念轉換為法案。」