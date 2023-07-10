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他用AI把全台擬人化！「新竹、彰化」太到位　網笑瘋：秒懂

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲作者將台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用，下同）

網搜小組／鄺郁庭報導

近日一組「用AI將台灣各縣市擬人化」的AI繪圖受到台人喜愛，作者一開始在TikTok帳號「時光AI畫鋪」貼出作品，不僅狂吸926萬觀看數，圖片也在FB上被瘋傳。其中，彰化出現的不是可愛或性感妹子，而是八卦山大佛；新竹風大到長髮妹形象崩壞；台中是持槍、刺青半甲短髮御姐，每張都讓網友大讚細節滿分。

作者「時光AI畫鋪」在TikTok貼出一組作品，「用AI將台灣各縣市擬人化」，將每個縣市擬人成漂亮妹子，風格從可愛、活潑、甜美，到文青、清新、空靈、性感都有。有趣的是，當中還有讓人一秒噴笑的圖片，像是「新竹」因為風太大，圖中正在吃麵的長髮工程師妹子整個超狼狽，頭髮、麵條全都噴飛。

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▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲左為彰化，右為新竹。

另外，作者PO文時笑說，「我是彰化人，請不要打我。」讓人不禁好奇查看「彰化」，出現的是一張散步街頭圖，可沒想到主角根本不是妹子，而是知名景點「八卦山」的大佛，在路上趴趴走的樣子超愜意，意外地不違和。

而仔細看看每張圖，真的細節滿分，在北台灣的部分，「基隆」是撐傘站在雨中的文青少女；「新北」做耶誕主題，一秒使人想到耶誕城；「台北」則當然有指標性的101；「桃園」是身在機場的知性美女；「新竹」就是狼狽的吹風妹；「苗栗」的妹子穿戴滿身紅花，身上的衣服讓人想到客家服飾的特色。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲基隆。

▲新北。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲新北。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲台北。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲桃園。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲新竹。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲苗栗。

再來是中部，「台中」是持著槍、眼神犀利的火辣刺青御姐；「彰化」是路上漫步的八卦山大佛；「南投」的文青妹坐在像是列車的車廂中，凝視著山景，畫面超優美；「雲林」則拿著一罐醬油，簡直妥妥的西螺醬油代言人；「嘉義」是氣勢超強的火雞和養雞妹。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲台中。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲彰化。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲南投。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲雲林。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲嘉義。

隨後進入南台灣，「台南」是有著一頭蓬鬆如棉花糖般的短髮小妹妹，滿滿的粉色夢幻元素，風格甜到不行；「高雄」擬人化後，是個穿著像是海巡署服裝的可愛小妹妹；「屏東」的妹子則抱著一條超大黑鮪魚。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲台南。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲高雄。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲屏東。

東台灣的話，「宜蘭」的萌妹和三星蔥泡在木桶裡，不難聯想到礁溪溫泉；「花蓮」和「台東」則都是令人驚艷的原住民美女，一個風格艷麗，另一個清新甜美。最後當然不能忘記外島，「澎湖」是有著健康膚色、騎著水上摩托車的俏麗妹子；「金門」是坐在酒吧裡品酒的冶豔小姐；「連江」的妹子看上去像是踏浪而來，有點日本浮世繪的風格。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲宜蘭。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲花蓮。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲台東。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲澎湖。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲金門。

▲▼台灣各縣市擬人化。（圖／時光AI畫鋪授權使用）

▲連江。

作品引來網友熱論，「台南也太甜了吧」、「我是彰化人，雖然我想說點什麼，但是實在是太貼切了，我自己都笑了」、「彰化也太佛了吧」、「台中人好帥」、「新竹超真超好笑」、「好喜歡花蓮跟台東的，也太帥了」、「請問新竹怎麼了」、「台中的很到位」、「彰化正解啊啊啊！」

※圖片皆獲作者授權引用。

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