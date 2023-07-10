ChatGPT是搶飯碗還是加職缺　怕被AI取代不如先搞懂人工智慧

▲ChatGPT。（圖／路透）

記者張家瑋／綜合報導

AI話題熱度不斷飆升，它不是已經存在相當長的時間了嗎？Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜就分享了AI對我們生活的滲透程度以及未來影響。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，解析AI對未來的影響。

AI的討論度如此熱門，主要是因為OpenAI的人工智慧公司推出了ChatGPT，讓這款AI工具成為了焦點。它之所以受到矚目，除了能夠進行中文對話與免費註冊外，使用者容易上手與回應的正確度，相較以往只能用英文對話，或是回應罐頭訊息的AI程度有天壤之別，NVIDIA執行長黃仁勳甚至稱ChatGPT為人工智慧的「iPhone時刻」。

只是AI帶來未來的同時，也引發了是否會取代人類工作的疑慮。但AI究竟能取代哪些工作？莫娜表示，目前主流觀點認為各種「資訊處理」的工作將來有可能被AI取代。這類需要動腦筋的工作，像是編劇和工程師，在資訊的爬梳和生成上，未來AI的準確性不斷提升且會更勝人類。然而，偏勞務性質的工作相對較難被取代，例如，在手搖飲料店，使用AI機器人代替收銀人員和製作飲料的導入成本過高，所以這類工作目前較難被AI取代。

▲莫娜指出AI難以取的是人情味。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

另一個AI難以取代的，莫娜指出是人情味。舉例來說，去醫院看診，AI醫生可以針對症狀給出精準的治療跟藥單，療程可能五分鐘內就結束了，但人類醫生會在診療過程中了解病人的作息、飲食，並且噓寒問暖。

其實在日常生活中，已經有許多AI輔助工作的實例，只是我們可能沒有意識到它們的存在。莫娜就舉例，像是影片字幕，現在已經倚賴AI工具進行逐字稿與翻譯，而設計師和攝影師常用的Photoshop，也透過AI的加入讓照片可以在幾秒鐘內生成且自然逼真，都節省了大量的工作時間。

莫娜最後表示，雖然AI的技術越來越先進，但人性化的同理心和情感，仍是AI難以理解的部分，可以透過AI工具的協助，以節省時間和精力，獲得更準確的結果，對一般人來說，予其被動的被取代，不如去理解AI在工作上可以如何成為有力的工具和助手，實現提高工作效能的目標，讓自己擁有更多不可被取代性。