　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

ChatGPT是搶飯碗還是加職缺　怕被AI取代不如先搞懂人工智慧

 

▲▼ChatGPT,AI,人工智慧。（圖／路透）

▲ChatGPT。（圖／路透）

記者張家瑋／綜合報導

AI話題熱度不斷飆升，它不是已經存在相當長的時間了嗎？Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜就分享了AI對我們生活的滲透程度以及未來影響。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，解析AI對未來的影響。

AI的討論度如此熱門，主要是因為OpenAI的人工智慧公司推出了ChatGPT，讓這款AI工具成為了焦點。它之所以受到矚目，除了能夠進行中文對話與免費註冊外，使用者容易上手與回應的正確度，相較以往只能用英文對話，或是回應罐頭訊息的AI程度有天壤之別，NVIDIA執行長黃仁勳甚至稱ChatGPT為人工智慧的「iPhone時刻」。

只是AI帶來未來的同時，也引發了是否會取代人類工作的疑慮。但AI究竟能取代哪些工作？莫娜表示，目前主流觀點認為各種「資訊處理」的工作將來有可能被AI取代。這類需要動腦筋的工作，像是編劇和工程師，在資訊的爬梳和生成上，未來AI的準確性不斷提升且會更勝人類。然而，偏勞務性質的工作相對較難被取代，例如，在手搖飲料店，使用AI機器人代替收銀人員和製作飲料的導入成本過高，所以這類工作目前較難被AI取代。

 ▲▼ 娜你知道嗎。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

▲莫娜指出AI難以取的是人情味。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

另一個AI難以取代的，莫娜指出是人情味。舉例來說，去醫院看診，AI醫生可以針對症狀給出精準的治療跟藥單，療程可能五分鐘內就結束了，但人類醫生會在診療過程中了解病人的作息、飲食，並且噓寒問暖。

其實在日常生活中，已經有許多AI輔助工作的實例，只是我們可能沒有意識到它們的存在。莫娜就舉例，像是影片字幕，現在已經倚賴AI工具進行逐字稿與翻譯，而設計師和攝影師常用的Photoshop，也透過AI的加入讓照片可以在幾秒鐘內生成且自然逼真，都節省了大量的工作時間。

莫娜最後表示，雖然AI的技術越來越先進，但人性化的同理心和情感，仍是AI難以理解的部分，可以透過AI工具的協助，以節省時間和精力，獲得更準確的結果，對一般人來說，予其被動的被取代，不如去理解AI在工作上可以如何成為有力的工具和助手，實現提高工作效能的目標，讓自己擁有更多不可被取代性。

►摺疊機熱潮再起？從大螢幕到小摺疊　西門町看出Z世代的手機變化

►聽Podcast《娜你知道嗎》搞懂科技新知

 

 

ET快訊
熱炒店老闆發聲！原諒北科大學生：孩子受到不小的壓力
獨／台灣外海將有規模8↑強震！學者預警：海嘯「如同311」
群創逾300人離職　優退方案曝光
獨／林靖恩秒賣社區曝光　歷史成交價換算「可住27年五星飯店」
星巴克今起「連續3天」買一送一
快訊／抓到了！　他拔走5億高中生母住家巡邏簽到簿
北科大學生二度發聲明！　總召道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

中華電信光世代網速升級了嗎？　2方法查家中網路速率

明年亮相！外媒曝蘋果iPad螢幕再升級　價格近5萬元

ChatGPT是搶飯碗還是加職缺　怕被AI取代不如先搞懂人工智慧

EVGA傳台灣辦公室170員工裁光光　西班牙分公司證實：假的

蘋果新品測試中！「大螢幕iMac」彭博曝最快2024年底亮相

Window用戶注意！惡意軟體出現3變種版本　遭駭要求支付贖金

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

女客控超商討收執聯被飆罵　店員疑不滿她態度失控暴走

白家綺走出教會風波「斷聯小甜甜」　被網砲轟委屈沉寂半年：放下了..

苗栗騎士揮鐮刀拒攔查　警骨折！同僚開9槍制伏

瘦子脫了！萬人打水仗超嗨　頑童合體大淵狂噴回去ＸD

中華電信光世代網速升級了嗎？　2方法查家中網路速率

明年亮相！外媒曝蘋果iPad螢幕再升級　價格近5萬元

ChatGPT是搶飯碗還是加職缺　怕被AI取代不如先搞懂人工智慧

EVGA傳台灣辦公室170員工裁光光　西班牙分公司證實：假的

蘋果新品測試中！「大螢幕iMac」彭博曝最快2024年底亮相

Window用戶注意！惡意軟體出現3變種版本　遭駭要求支付贖金

殺警犯服外役監　難道再一兩年就能申請假釋？

北科大學生道歉！系主任竟PO文「資財系是吃飯系」　網友又炸鍋

馬刺超級狀元猛轟27分12籃板　宰制籃下讓美媒看傻！還大秀三分

不顧警告！他「山路開一半」　驚見恐怖畫面：一次就夠

費城人「台灣火球男」潘文輝秀K功！　後援2局無失分飆5K

黃暐瀚憶朱立倫當年換柱心情　喊話跟國民黨「焦慮者們」好好溝通

上海大鯊魚正式官宣續約劉錚　新賽季將持續征戰CBA

快訊／北科大「白飯之亂」被炎上！　資財系副教授發聲了

熱炒店老闆發聲！原諒北科大學生：孩子受到不小的壓力

TOYOTA將推「全新跨界休旅」！明年問世　主打國民入門越野風

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

3C家電熱門新聞

Window用戶注意！惡意軟體出現3變種版本　遭駭要求支付贖金

EVGA傳台灣辦公室170員工裁光光

蘋果iPhone 15 Pro渲染圖曝光　獨特深藍色外觀搭配Type-C

蘋果新品測試中！「大螢幕iMac」彭博曝最快2024年底亮相

3C通路推暑期優惠　安卓旗艦機「現砍萬元」

微軟Windows 11釀更新災情　開機速度變超慢

AI將會取代工作？怕爆先搞懂人工智慧

通路推4G輕速吃到飽　每月月租僅196元

智慧型手機全球出貨下滑　調查：「摺疊機」逆風飛升

小米手環8來台！　7／10陸續上市

蘋果可折疊筆電提前至2026年推出？　韓媒曝與供應商談判中

三星新一代摺疊機「實機照」曝光！　月底將發布

中華電信推漫遊優惠　日本一天最低61元

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

更多熱門

相關新聞

台妹熱到裸騎「S曲線被看光」　鄉民炸鍋！真相搖頭了

台妹熱到裸騎「S曲線被看光」　鄉民炸鍋！真相搖頭了

墾丁每到夏天，街頭常見「比基尼辣妹」騎車的養眼畫面，然而有網友驚呼，都市大馬路竟出現「全裸騎士妹」，連內衣內褲都沒穿，因此求問照片的真假性？文章曝光後，網友紛紛翻白眼抓BUG，「誰騎車怕熱全裸，女生更怕曬傷」、「假的啦！鮑魚都燙熟了！」

半導體景氣見反彈！　外資青睞台積電等5檔晶片股

半導體景氣見反彈！　外資青睞台積電等5檔晶片股

AI狂潮！緯穎董座身價飆逾46億　謝金河讚「小女人大財富」

AI狂潮！緯穎董座身價飆逾46億　謝金河讚「小女人大財富」

樺漢6月、Q2及上半年營收同創同期新高　布局4大AI技術

樺漢6月、Q2及上半年營收同創同期新高　布局4大AI技術

群光Q2營收254億季增12%優於預期　AI影像為Q3焦點

群光Q2營收254億季增12%優於預期　AI影像為Q3焦點

關鍵字：

娜你知道嗎AIChatGPT人工智慧

讀者迴響

熱門新聞

采子暫離演藝圈2年「躲市場賣飯糰」！微薄月收曝光

網刷整排「王小姐是對的」本尊照曝光

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

女遭尾隨砍殺！勇爸拿一根湯杓救下她

快訊／國家警報響！06：11規模5.2地震　最大震度4級

劉雨柔認愛球星胡凱翔！甜誇寵妻魔人

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

易寶宏爽服外役監！法務部凌晨再回應

校花女友太可愛！男不敢色色：怕玷汙她

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

家長裝密錄器偷拍　幼師傷心離職

主人懸賞4300萬找走失愛犬！結局傻眼

KID叫外送「驚見坤達」！

更多

最夯影音

更多
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面