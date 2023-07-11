貴州「世界最大苗寨」起火釀2死6傷！客服人員竟稱：只是消防演習

▲貴州的西江村千戶苗寨發生大火。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

貴州省黔東南州雷山縣西江鎮10日爆發恐怖火警，當地的苗寨景區燒起猛烈大火，甚至有住戶、遊客為了逃生，而爬窗跳出，景區工作人員還一度聲稱「是消防演練」，恐怖事故引人側目。目前火勢已全數撲滅，一共造成2人死亡、6人受傷，詳細案發原因仍待進一步釐清。

綜合陸媒報導，貴州省黔東南苗族侗族自治州雷山縣西江鎮南貴村有座號稱「世界最大苗寨」的建築，名為「西江千戶苗寨」，沒想到其中一棟苗寨10日突然發生大火，由於該棟苗寨為木造結構，火勢一發不可收拾，在遠處就能看見滾滾濃煙、沖天的火光。

當地消防局、應急單位、公安與急救隊伍獲報後全數出動，趕往現場撲救火勢，大約30分鐘左右成功控制火勢，沒有進一步出現延燒。

▲現場火勢相當恐怖，可以看見不斷冒出的滾滾濃煙。（圖／翻攝微博）



這起恐怖火警一共造成2人死亡、6人輕重傷，不過當地媒體詢問時，景區客服人員卻告知「是當地政府在進行消防演練」，說法引起了社會大眾質疑。

事後景區人員則回應，因為客服中心與景點距離相當遠，當時接到了消防演練的消息，後來進一步確認，才得知真的有火警發生，於是立刻更正說法，也發布了火警資訊。

對於外界質疑說謊，客服人員理直氣壯回應，不存在這種問題，只是單純的訊息誤差，因為大多數客服人員都位在景區的北門，與起火地點相距3、4公里左右，因為沒有在現場，所以不太了解狀況。至於詳細事發原因為何，仍待進一步釐清。