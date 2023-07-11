租大同大學實驗室製毒釀火災　校方：保留法律追訴權並求償

▲大同大學產官實驗室火警，燒出生技公司製毒機密，校方今表示，將保留法律追訴權並求償。（圖／記者張君豪翻攝）

記者許敏溶／台北報導

大同大學實驗室去年3月發生火災，沒想到竟是醫藥生技的品庠公司租用大同大學實驗室製毒，大同大學今（11日）表示，火災後立即要求品庠公司撤離大同育成中心，而大同與該公司並未簽署任何產學合作計畫，也沒有學生至該公司實習或就業，對於先前實驗室失火所造成損失，校方將保留法律追訴權，待清查損失後請求賠償。

據了解，品庠醫藥生技公司以研發「學名藥」為名，在大同大學租用育成實驗室進行製毒實驗，因為進口的化學原料數量龐大，引起檢警調懷疑，但長期盯梢卻毫無斬獲，直到去年三月實驗室發生大火，專案小組進入火場調查，確認有已製成的K他命等三級毒品，專案小組不動聲色，循線在北、南破獲另2間製毒工廠。

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對此，大同大學今天表示，品庠所提送申請資料進行審查，經評估本校教師具有相關專長，可提供企業所需諮詢服務，才同意品庠申請，且僅提供所需實驗室，並未提供任何設備。

大同大學指出，審視大同與品庠公司合作，僅限於育成輔導合約，並未簽署任何產學合作計畫，也沒有學生到該公司實習或就業。品庠與大同簽訂的輔導合約中明訂「進駐企業不得於本校從事不法、具危險性之活動。」，而品庠公司已明顯違反合約，且對於先前實驗室失火所造成大同大學損失，校方將保留法律追訴權，待清查損失後請求賠償。