快訊／艱困選區佈局底定！　綠推「優秀黨工」對戰藍強棒

▲「哈佛女孩」謝佩芬將代表民進黨參選立委。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局艱困選區，補齊最後7塊拼圖。大選提名策略小組11日開會達成共識，將在外界高度矚目的台北市第三選區（中山、北松山）推出「哈佛女孩」國際部主任謝佩芬，對戰國民黨立委王鴻薇；至於原與政治評論員李正皓合作的新北市第九選區（永和區、中和區17里），將改提黨籍里長莊銘淵，挑戰國民黨老將林德福，預計將於周三中執會通過。

民進黨中執會明天將處理最後一波立委提名名單，據了解，針對前副秘書長林飛帆退選的台北市第三選區，原本一度傳出黨政高層徵詢無黨籍市議員林亮君參選意願，卻引發基層反彈，大選提名策略小組今天達成共識，將推薦徵召謝佩芬參選，挑戰王鴻薇連任路；新北市第九選區方面，曾任新北市議員的新聞部主任張志豪無緣參選，將提積極爭取提名已久的莊銘淵，與林德福競爭。

對於可能上演「四咖督」的新竹縣第二選區（竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉、竹北市19里），大選提名策略小組建議，可循「新竹市模式」推薦陽明交大跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱，與國民黨立委林思銘、時代力量立委王婉諭及民眾黨立委參選人正面對決。

台中市部分，大選提名策略小組建議，提名曾為總統蔡英文主持直播節目的青年部副主任謝子涵，參選台中市第三選區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區），挑戰國民黨資深女將楊瓊瓔連任；原本外界期待由前立委陳柏惟出戰的台中市第八選區（豐原區、石岡區、新社區、東勢區、和平區），規劃提名民進黨市議員謝志忠，與國民黨老將江啟臣競爭。

黨內人士表示，希望曾被點名為參選台北市立委潛在人選的市議員陳怡君、林亮君，都可以留在市議會專業問政、進行基層服務，亦肯定謝佩芬是年輕優秀的參選人，此外，謝子涵則是年輕新世代、有戰力又熱血，她剛出生的時候，楊瓊瓔就在當立委，也是優秀的民進黨黨工。

黨內人士表示，曾聖凱擁有高科技、高學歷形象，可以與新竹市立委參選人林志潔形成「共伴效應」，也期待藉此帶動竹竹苗整體選情成長；謝志忠曾於2016年代表民進黨參選立委，選後持續深耕地方，這次也將再度提名他參選；至於永和里長莊銘淵擁有基層服務經驗，將上演「4連霸里長」挑戰「6連霸立委」，期待提名策略小組成員羅致政、吳秉叡可多加幫忙。

至於桃園市第六選區（八德、大溪、復興、中壢12里）與金門縣方面，大選提名策略小組建議，據了解，可保留合作空間與機會，將可望在桃園市與現任無黨籍立委趙正宇合作。

▲謝子涵曾任民進黨發言人，將代表參選台中市立委。（資料照／記者林敬旻攝）

▲陽明交大跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱。（圖／翻攝自曾聖凱臉書）

▲民進黨台中市議員謝志忠。（圖／翻攝自謝志忠臉書）

▲里長莊銘淵將代表民進黨參選立委。（圖／翻攝自莊銘淵臉書）