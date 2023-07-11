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換侯聲不斷！金溥聰點名蔡正元、鄭麗文　「這些是分化團結的例子」

▲▼ 國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／台北報導

面對國民黨總統參選人侯友宜聲量一直沒有起色，黨內多名同志出現不滿聲浪，國民黨立委鄭麗文更是首位主張要「換侯」的民代。對此，侯友宜競辦執行長金溥聰今（11）日特別表示，藍軍支持者要看清事實、不要有成見認為總統一定要符合你的想像。他更直接向蔡正元、邱毅喊話，針對他的，他概括承受，但這種分化團結的例子，支持者應該要了解。

金溥聰今（11）傍晚接受「少康上線啦」專訪。半小時的座談中大部分時間談到近期的「換侯」聲音，金溥聰說，藍軍支持者要看清事實、不要有成見認為總統一定要符合你的想像，領導應該是要有很多特質，大家該想到，如果這次輸掉了，台灣的未來真的難以想像。

金溥聰直接點名蔡正元、邱毅近期的言論，若是針對他，他概括承受，但是應為大局著想，「呼籲鄭麗文這種分化團結的例子」，支持者要了解，大家應該團結。

金溥聰也在節目上談到，侯友宜給一般民眾的感覺，他的個性不是很鮮明，反而有點模糊，不像民進黨參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲那樣鮮明，他現在要努力讓大家認識侯友宜。

金溥聰說，侯友宜其實很像拉丁美洲左派出來的總統，從下而上的跟民眾很親近，刑警做了幾十年，跟一般的國家菁英領袖不一樣，雖然他因為警政時期的工作，讓他現在有時候會比較嚴肅，在陌生環境會緊張，但他特別跟侯友宜說過，他笑起來很可愛，應該多笑。


 

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