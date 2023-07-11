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盼723消弭「換侯」聲音　金溥聰嘆：有人在製造分化、居心叵測

▲▼ 國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨參選人侯友宜競辦執行長金溥聰今（11）傍晚接受「少康上線啦」專訪。對於近期一直有「換侯」聲音，金溥聰嘆氣表示，這些一看就知道動機並不單純，司馬昭之心，雖然不一定路人皆知，但明眼人都看得出來，他們就是製造分化、居心叵測。

侯友宜民調仍然低迷，面對鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，且黨內一直有「換侯」聲音，金溥聰表示，其實黨主席朱立倫都已經講了這麼清楚了，怎麼還有空間呢？「哎…明眼人一看就知道動機不單純，大家現在是以和為貴，不願意扯破臉」，希望等723黨正式提名後，很多東西都可以消弭了。朱立倫也說過，違反的要送考紀會，聽說已有人檢舉了，考紀會也會蒐集事證來處理。

主持人趙少康接著問，現在離選戰勝6個多月，未來有沒有什麼規劃？如何在723全代會上能夠順利通過？金溥聰說，現階段民調一定要升起來，近期也在跟民調專家研究、交換意見，大選時的6、7月通常是最混亂的，到最後三個月民調就比較穩定了。

金溥聰說，現在在鬧的人，就是想要鬧到很難看，也可能後續還有些想法，可能是讓郭台銘還可以有一些機會，但是司馬昭之心，雖然不一定路人皆知，但明眼人都看得出來，他們就是在製造分化、居心叵測。
 

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