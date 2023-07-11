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高嘉瑜遭詐團冒充「照片貼成游淑慧」　火大發文：會唱歌的才是我

▲▼高嘉瑜聯訪 解釋斬妖除魔說 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委高嘉瑜遭詐騙集團冒名，但讓她更氣的是，詐團連照片都認錯 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

詐騙集團猖獗，手法五花八門，利用名人肖像散布虛假投資廣告也是時有所聞。民進黨立委高嘉瑜近日也成了遭冒用的受害者，但真正讓她氣憤的是，詐騙集團居然認不清她的樣貌，把其中一張照片誤植成了國民黨台北市議員游淑慧。

高嘉瑜11日下午在臉書貼出一則詐團廣告截圖，從中可見，不肖分子借用她的名義宣傳不實的投資資訊，但卻同時使用了她和游淑慧的照片，把兩人都當作了高嘉瑜，讓她看完氣憤表示「詐騙集團真的越來越瞎了！高嘉瑜只有一個！請認明會唱歌的才是高嘉瑜！」

許多網友看完紛紛笑說，「救命我快笑死了」、「超好笑」、「生氣的點：把你們擺一起」、「不要以為用嘉瑜頭貼，我就會買好樂迪的股票」、「原來是同一個人啊，現在才知道」、「跟游淑慧放在一起，我笑了」、「這張圖實現了藍綠大和解」、「嘉瑜的實力怎麼可能教投資，怎樣都是教唱歌」。

▲▼高嘉瑜遭詐團冒充「照片貼成游淑慧」　火大發文：會唱歌的才是我。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

▲詐騙集團誤植照片，將游淑慧認成了高嘉瑜。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

至於有網友質疑打詐不利，高嘉瑜也貼出她數次質詢、數位部的新聞，並強調刑法339-4條已經修法，加重詐欺犯行的刑責，而且她一直很關注打詐議題，過去還促成iMessage的詐騙簡訊防堵。

值得一提的是，游淑慧不久後也現身留言，「高委員是執政黨立委，面對猖獗的詐騙，不應該用這種嬉皮笑臉的態度應對。連立委都被冒名詐騙了，應該好好監督數位部打詐工作。立委的詐騙案，警察會立刻辦理，但民眾被詐騙呢？只是無窮盡痛苦。」

對此，高嘉瑜回覆，她上任以來一直致力於防堵詐騙，特別是這種FB投資廣告詐騙，過去都「無法可管」，但經她數次發函、質詢金管會與數位部，要求確保事前實名制與事後下架機制，最終促成今年5月「證券投資信託及顧問法修正草案」修正通過！

高嘉瑜強調，目前雖說未能徹底根絕，但相比過去，至少有確實下架這些詐騙廣告的管道及法律依據，「還是感謝游議員共同關心防詐議題，我一直是立法院裡面對於打詐議題最用心也監督最用力的人。」

▼游淑慧現身回應，當場槓上高嘉瑜。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

▲▼高嘉瑜遭詐團冒充「照片貼成游淑慧」　火大發文：會唱歌的才是我。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

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高嘉瑜游淑慧詐騙集團假投資

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