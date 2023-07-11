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想月入10萬！16歲少年暑假打工當車手　面交百萬被捕...這下慘了

▲▼想月入10萬！16歲少年暑假打工淪車手，超商面交百萬遭警逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲16歲少年暑假打工淪車手，超商面交百萬遭警逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名16歲少年趁著暑假打工，誤信「月入10萬」、「工作輕鬆」的徵才廣告，卻淪為詐騙集團車手，前往超商要跟受害者面交100萬時，與另一名18歲負責監視取款的江姓男子當場被埋伏的警方逮捕。全案詢後移送高雄地檢署、高雄少年及家事法院偵辦。

小港分局桂陽所9日接獲李姓民眾報案，稱他誤信網路投資廣告遭詐騙234萬，後來察覺有異，立即向警方報案。警方受理後，與偵查隊共同組成專案小組，利用詐團成員再次要求李男匯款時，指示李男與歹徒約定於10日10時至小港區桂園路某超商，面交新台幣100萬元。

▲▼想月入10萬！16歲少年暑假打工淪車手，超商面交百萬遭警逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲16歲少年暑假打工淪車手，超商面交百萬遭警逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方於現場埋伏，掌握車手特徵及交通工具，見時機成熟順利將2名詐團成員逮捕歸案。據了解，遭逮的成員分別為負責取款的16歲蘇姓少年，以及負責在超商外監看取款的18歲江姓男子，現場也查扣造假公司的現金存款憑證收據及印章，2名犯嫌坦承皆為詐欺所用工具。

蘇姓少年及江男向警方供稱，因無業且缺錢花用，趁著暑假打工賺錢，誤信網路「月入10萬」、「工作輕鬆」的廣告，透過朋友接觸詐騙集團，再與詐團成員分工，擔任取款及監視取款。這次原照詐團上層指示，到超商面交取款後，再將現金交回，沒想到取款時遭埋伏警方查獲。

▲▼想月入10萬！16歲少年暑假打工淪車手，超商面交百萬遭警逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼2人原照詐團上層指示，到超商面交取款後，再將現金交回，沒想到取款時遭埋伏警方查獲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼想月入10萬！16歲少年暑假打工淪車手，超商面交百萬遭警逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，16歲蘇姓少年國中肄業，原本打算要去報名重返校園，如今卻誤觸法網。警方於現場依刑法詐欺罪及洗錢防制法現行犯將兩人逮捕，全案詢後移送高雄地檢署、高雄少年及家事法院偵辦。

小港警分局提醒，暑假期間正是青少年打工、求職旺季，詐騙集團亦滲透其中，看準學生社會經驗不足，透過各種方式與網路平台刊登「輕鬆賺錢」、「工時彈性」等求職廣告誘騙加入，往往淪為詐團之人頭帳戶或同伙。

警方提醒，打工族應徵時應提高警覺，小心防範詐騙集團藉機騙取存摺、提款卡、身分證等個人重要證件，並應詳加查證求職公司，切勿以身試法。

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