　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勾結詐騙集團洗錢抽佣1%賺外快　聯邦銀行2內鬼羈押禁見

▲▼新北地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北地檢署。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署偵辦1起虛設行號騙人投資的詐欺案，發現聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓行員，涉勾結詐騙集團協助車手順利領走逾5000萬元贓款，並藉此論件抽佣1%，檢方昨（10日）指揮刑事警察局等單位搜索通化分行等處，約談張、滕2人訊後聲押禁見，法官今開庭調查後裁准張男2人羈押禁見，另5名涉案行員經檢方複訊，各交保5萬元到10萬元。

法官裁定理由指出，張男與滕男均涉犯加重詐欺取財、洗錢、《組織犯罪防制條例》參與犯罪組織、《銀行法》收受不正利益等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，有羈押之必要，因此裁定羈押禁見。

據悉，張男等7嫌涉接受詐騙集團吳姓成員利誘、鋌而走險，從今年（2023年）3月底起，讓詐騙集團匯入該行的可疑金流得以臨櫃提領，並指點詐騙集團開立公司帳戶，以便大額提款或匯款，甚至詐騙集團車手領錢卡關時，張男等人還協助解除被風險控管的帳戶、順利完成洗錢與移轉資金，藉此論件抽佣1%。

新北檢先前連續發動3波搜索，查獲吳男所屬詐騙集團，從去年（2022年）8月起涉招募人頭虛設行號，以投資為名詐騙200多人匯款共逾5億元，再透過層層線上轉帳，最終提領現金轉換為虛擬貨幣製造金流斷點，檢方偵辦時意外發現集團利誘銀行行員掩護轉帳洗錢，最高層級竟達分行經理張男，令人難以置信，而張男等人至少協助詐騙集團領走5000萬元贓款、遭詐的被害人多達65位。

▲聯邦銀第1次辦越南聯貸就破紀錄，西貢證券8500萬美元案已簽約。（圖／聯邦銀行提供）

▲聯邦銀行大樓。（圖／聯邦銀行提供）

新北地檢署檢察官朱柏璋昨指揮刑事局、台中市警局刑警大隊與台北市信義警分局，同步搜索聯邦銀行通化分行與張、滕2嫌住家，查扣相關文書與電磁紀錄、贓款350萬元等物證，另到聯邦銀行總行、台北分行及忠孝分行調取交易憑證等資料。

7名被約談的涉案行員中，張男為通化分行經理、滕男為通化分行理財主管，檢方漏夜複訊後，認為張男與滕男涉犯加重詐欺取財、洗錢、組織犯罪及《銀行法》收受不正利益等罪嫌、且有勾串滅證之虞，今晨向新北地院聲押禁見2人，法官今下午3點多裁准2人均羈押禁見。

其餘5嫌有2人是通化分行存匯主管或行員，另3人分別為台北分行與忠孝分行行員，均供稱受張、滕2嫌指示，5嫌昨深夜複訊後各交保5萬元到10萬元。聯邦銀行昨晚發布重大訊息，聲明配合檢警偵辦程序，強調搜索內容與聯邦銀行的營運及財務無關。

ET快訊
開南大學「火球男」酒駕！開同學的BMW慘了
男友買便當「喝光整鍋免費湯」　她嘆：很丟臉
田中千繪交往15年「首次tag范逸臣」　圈內好友刷一排：終於
餵毒控制少女賣淫！　19歲男被逮：我很善良
快訊／保二總隊小隊長　新店大樓墜落身亡
慶祝高中放榜…3國三生溺斃！家人慟：中午才一起吃飯
「全聯1神物特價」屌打好市多鮮奶！內行推：好喝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開南大學「火球男」沈家羲酒駕！辯以為酒退...開同學的BMW慘了

人蛇集團拐「豬仔」柬埔寨摘器官　結拜兄弟也照騙！3惡徒下場曝

租實驗室製藥「卻臭得要命」　火場發現K他命...製毒集團終曝光

士檢參與「企業誠信座談會」　盼公、私部門共創廉能雙贏

明仁會誘少女賣淫　恐嚇+餵毒控制！19歲主嫌被逮辯：我很善良

尿急借廁所遭拒！男子飆罵鹽酥雞攤老闆「ＸX老師」下場慘

快訊／保二總隊小隊長墜樓身亡！　原因待查...警急拉封鎖線

慶祝高中放榜…3國三生小烏來戲水溺斃！家人慟：中午才一起吃飯

男毒駕半路撿安全帽...遭大學生酒駕BMW撞死　將由國民法官審理

勾結詐騙集團洗錢抽佣1%賺外快　聯邦銀行2內鬼羈押禁見

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

被要求只能吃1盤壽司　厚著臉皮結帳朋友笑翻

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

開南大學「火球男」沈家羲酒駕！辯以為酒退...開同學的BMW慘了

人蛇集團拐「豬仔」柬埔寨摘器官　結拜兄弟也照騙！3惡徒下場曝

租實驗室製藥「卻臭得要命」　火場發現K他命...製毒集團終曝光

士檢參與「企業誠信座談會」　盼公、私部門共創廉能雙贏

明仁會誘少女賣淫　恐嚇+餵毒控制！19歲主嫌被逮辯：我很善良

尿急借廁所遭拒！男子飆罵鹽酥雞攤老闆「ＸX老師」下場慘

快訊／保二總隊小隊長墜樓身亡！　原因待查...警急拉封鎖線

慶祝高中放榜…3國三生小烏來戲水溺斃！家人慟：中午才一起吃飯

男毒駕半路撿安全帽...遭大學生酒駕BMW撞死　將由國民法官審理

勾結詐騙集團洗錢抽佣1%賺外快　聯邦銀行2內鬼羈押禁見

台南人氣吃到飽火鍋「TakaRa宝」營業到9月底　15年時光說再見

蕭豫玟、宋瑞蓁領銜出擊　U19中華女籃正選12人出爐

長榮砸逾1570億元買24艘甲醇船　汰舊換新加速淨零轉型

NONO被害女數量「超越想像」！小紅老師曝「不只1人提告」：把地獄還給你

靠星座配對有譜嗎？「射手vs.天蠍」堅持不配　結果當晚直接滾床

開南大學「火球男」沈家羲酒駕！辯以為酒退...開同學的BMW慘了

嘉義縣消防局受贈搬運平台車、無人機　守護消防安全再升級

換侯聲不斷！金溥聰點名蔡正元、鄭麗文　「這些是分化團結的例子」

人蛇集團拐「豬仔」柬埔寨摘器官　結拜兄弟也照騙！3惡徒下場曝

不會三股辮也能綁出華麗花苞頭！夏季清涼又可愛必學

走路滑手機險釀車禍　她露胸部道歉獲原諒

社會熱門新聞

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

撞擊瞬間曝光！花蓮警車撞機車　騎士噴飛亡

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

舅舅載女友進摩鐵硬上　甥怒逼寫悔過書

即／台南狀元遭虐死丟包！警帶回5男1女　主嫌仍在逃

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

即／7國中生小烏來天空步道下玩水！3人溺水送醫搶救

囂張議長郭信良收賄千萬內幕！　1句話囂張嗆官員：我要2週

即／保二總隊小隊長墜樓身亡　原因待查

路邊空地白線內停車收3張罰單　違規理由曝

更多熱門

相關新聞

客要求鮮花塞現金　花店老闆照做後變洗錢

客要求鮮花塞現金　花店老闆照做後變洗錢

浙江衢州經營花店的彭姓女子6月初，接到一筆特殊的訂單，一名男子到店裡訂製要價260元(約1100元新台幣)的鮮花禮盒，並要求店家在鮮花上放33440元人民幣（約14萬新台幣）。殊不知害彭女銀行帳戶遭凍結，還被警方告知涉嫌洗錢。

想月入10萬！16歲少年打工淪車手

想月入10萬！16歲少年打工淪車手

聯邦銀7行員涉勾結詐團　3人5萬交保

聯邦銀7行員涉勾結詐團　3人5萬交保

im.B詐騙主嫌父親曾明祥20萬交保

im.B詐騙主嫌父親曾明祥20萬交保

傳詐騙集團利誘　聯邦銀行7員被約談

傳詐騙集團利誘　聯邦銀行7員被約談

關鍵字：

聯邦銀行詐騙集團洗錢護航詐欺取財銀行法

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

城隍警示小心火和電　4生肖注意

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

女星秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

撞擊瞬間曝光！花蓮警車撞機車　騎士噴飛亡

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

UNIQLO「免費好康」被挖出

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面