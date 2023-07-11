勾結詐騙集團洗錢抽佣1%賺外快　聯邦銀行2內鬼羈押禁見

▲新北地檢署。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署偵辦1起虛設行號騙人投資的詐欺案，發現聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓行員，涉勾結詐騙集團協助車手順利領走逾5000萬元贓款，並藉此論件抽佣1%，檢方昨（10日）指揮刑事警察局等單位搜索通化分行等處，約談張、滕2人訊後聲押禁見，法官今開庭調查後裁准張男2人羈押禁見，另5名涉案行員經檢方複訊，各交保5萬元到10萬元。

法官裁定理由指出，張男與滕男均涉犯加重詐欺取財、洗錢、《組織犯罪防制條例》參與犯罪組織、《銀行法》收受不正利益等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，有羈押之必要，因此裁定羈押禁見。

據悉，張男等7嫌涉接受詐騙集團吳姓成員利誘、鋌而走險，從今年（2023年）3月底起，讓詐騙集團匯入該行的可疑金流得以臨櫃提領，並指點詐騙集團開立公司帳戶，以便大額提款或匯款，甚至詐騙集團車手領錢卡關時，張男等人還協助解除被風險控管的帳戶、順利完成洗錢與移轉資金，藉此論件抽佣1%。

新北檢先前連續發動3波搜索，查獲吳男所屬詐騙集團，從去年（2022年）8月起涉招募人頭虛設行號，以投資為名詐騙200多人匯款共逾5億元，再透過層層線上轉帳，最終提領現金轉換為虛擬貨幣製造金流斷點，檢方偵辦時意外發現集團利誘銀行行員掩護轉帳洗錢，最高層級竟達分行經理張男，令人難以置信，而張男等人至少協助詐騙集團領走5000萬元贓款、遭詐的被害人多達65位。

▲聯邦銀行大樓。（圖／聯邦銀行提供）

新北地檢署檢察官朱柏璋昨指揮刑事局、台中市警局刑警大隊與台北市信義警分局，同步搜索聯邦銀行通化分行與張、滕2嫌住家，查扣相關文書與電磁紀錄、贓款350萬元等物證，另到聯邦銀行總行、台北分行及忠孝分行調取交易憑證等資料。

7名被約談的涉案行員中，張男為通化分行經理、滕男為通化分行理財主管，檢方漏夜複訊後，認為張男與滕男涉犯加重詐欺取財、洗錢、組織犯罪及《銀行法》收受不正利益等罪嫌、且有勾串滅證之虞，今晨向新北地院聲押禁見2人，法官今下午3點多裁准2人均羈押禁見。

其餘5嫌有2人是通化分行存匯主管或行員，另3人分別為台北分行與忠孝分行行員，均供稱受張、滕2嫌指示，5嫌昨深夜複訊後各交保5萬元到10萬元。聯邦銀行昨晚發布重大訊息，聲明配合檢警偵辦程序，強調搜索內容與聯邦銀行的營運及財務無關。