2愛犬暴衝「咬死流浪貓」！21歲女未繫繩攔不住…殘忍影片掀眾怒

記者閔文昱／綜合報導

基隆百福公園近日發生一起流浪貓遭咬死事件，一名女子7日晚間帶著2帶著2帶著2隻未綁牽繩的狗到公園散步，不料狗狗發現有流浪貓後，突然衝上前攻擊，導致流浪貓被活活咬死。事發畫面被民眾PO上網後引發網友憤怒，揚言肉搜女飼主。對此，警方表示，已約談該名女飼主，將依違反動保法移請裁處偵辦。

有民眾近日在臉書PO出影片，只見2隻狗狗見到流浪貓後瞬間兇性大發，衝上前就是一陣撕咬，女飼主見狀雖趕忙上前阻止，但仍無法靠一己之力就攔下2隻狗狗，最終流浪貓被狠甩、重摔數次後，不幸死亡。殘忍畫面也讓民眾痛批「請養狗主人綁好牽繩，不要放任你的愛犬咬死流浪貓，你看到浪浪被你的愛犬咬死，你心不會痛嗎？」

▲一名女子遛狗未牽繩，導致流浪貓遭2隻愛犬活活咬死。（圖／翻攝自臉書）

貼文曝光後，瞬間引發網友討論，市議員曾怡芳也針對此事表示，身為愛毛孩的一份子，看到影片真的很悲痛，簡直不忍直視，倘若被撕咬的是孩子的話，那後果絕對不堪設想，呼籲遛狗民眾隨時都要牽好繫繩以防萬一，「請大家將心比心、保護自己也保護他人。」

警方指出，經調閱監視器，已在10日通知21歲許姓女飼主到案說明，許女指稱，平時都會將愛犬綁好牽繩，只有在空曠處才會放開，不料卻因此造成浪貓死亡，深感抱歉，警方後續將依依違反動物保護法移請裁處偵辦。