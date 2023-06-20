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大陸 大陸焦點 特派現場

不到5元！在家「雲投餵」浪浪　上海智能貓屋遭疑賺錢不絕育

▲▼ 貓街。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 智能貓屋。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸上海出現大數據管理流浪貓風潮，每位市民都能參與。有業者發明「智慧流浪貓屋」，塑膠貓屋有3個攝像頭，透過線上直播，使用者在手機端付費，操控投放貓糧。好處是浪浪不用擔心挨餓，轉來的飼料錢可以幫助更多貓咪絕育，壞事卻是，不少市民投訴，社區裡的流浪貓變多了。

陸媒《澎湃新聞》報導，智能貓屋採用半封閉食盆，可以抵御雨水侵襲，保證糧食的乾燥，內置投食器、儲水器和三個方位的攝像頭，24小時LIVE貓屋實時情況。

民眾可以通過小程序進入貓屋直播間看到貓屋內景，也可以通過線上付費，線下出糧的形式投餵流浪貓。最少花0.99元到99元（單位：人民幣，同下，換算台幣4.5元到450元，就能投放貓糧，號稱「雲投餵、雲吸貓」。

據了解「街貓APP」客戶端顯示，目前上海已經有近3000個「貓屋」。使用者在線上申請貓屋，經過稽核後，就能成為所謂的「貓屋守護人」，把「貓屋」放進社區，不過需要管委會同意。

張小姐說，在申請「貓屋」前，與居委會進行過溝通。永兆居委會工作人員陳平也回應，之前社區就有居民投餵流浪貓，所以「貓屋」對社區的影響不大。

貓屋的設計確實方便，看似解決流浪貓餓肚子問題，「貓屋」客戶端宣傳所得是給流浪貓做絕育手術，還有不少民眾抱持質疑態度，認為「這就是說說而已」。

▲▼ 貓街。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 手機可以下載APP投餵流浪貓。（圖／翻攝 貓街APP）

周先生表示，更多的人是去把貓糧放在裡面，讓野貓去吃，目的不是為了做絕育，建立這個東西沒有讓大家減少對於野貓的飼餵，很明顯就是一個商業模式。

另一位張先生說，透過使用者打賞後投餵食物，流浪貓的數量肯定會增加。「如果你喜歡貓，就把它帶回家，你不能一邊餵養流浪貓，一邊讓它繁殖更多。」必須考慮流浪貓有傳染病，小孩可能遭到攻擊，春田野貓噪音也很擾民。

「街貓APP」負責人趙徵宇表示，對於因「貓屋」擺放位置引發的居民投訴，以及一些居民擔心實時直播導致隱私外洩的擔憂，運營人員會到現場調整「貓屋」位置。

他也保證，「我們要求申請人以及守護人要徵得小區物業、居委和業委會的支援，但的確也有一定的機率發現在稽核過程中存在紕漏的現象，我們會盡快處理這些問題。」

▲▼ 貓街。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 外界質疑為了賺錢，業者澄清未來將多加宣傳誘捕絕育浪浪。（圖／翻攝 澎湃新聞）

對於為何流浪貓會出現「越喂越多」的情況，趙徵宇說，在軟體後續的版本中將加強對流浪貓絕育的普及。「已經在開發新的軟體介面了，不斷宣傳TNR（即誘捕、絕育、放歸，可在不影響流浪貓生活質量的情況下，有效控制流浪貓數量）的好處，在下個月的版本中會加強這部分內容。」

據悉，去年12月1日《上海市動物防疫條例》正式實施，其中第十七條規定，街道辦事處、鄉鎮人民政府組織協調居民委員會、村民委員會，要採取必要措施，做好本轄區流浪犬、貓的管控和處置，防止疫病傳播工作。區公安、動物防疫等部門要加強對流浪犬、貓管控和處置的指導和支援。鼓勵相關行業協會、物業服務企業等參與對流浪犬、貓的管理。

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