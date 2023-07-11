FUN暑假！國道7服務區變身親子館　棒球故事館、Kitty進駐

▲國道湖口服務區2樓設有可愛明星用餐區。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

暑假旅遊旺季開跑，國道服務區旅客大幅增加，營收平均可增15%，國道7大服務區也打造親子休憩區，包括關廟服務區首創「棒球故事館」，湖口服務區四處可見三鷗明星，包括近3公尺高Hello Kitty等，成為國道上新打卡點。

暑假出遊旺季，國道服務區來客量和營收大幅增加，高公局業務組科長蔡欣宛表示，根據統計，去(111)年7月到8月暑假國道服務區整體營收較整年月平均增加約15%，其中國5蘇澳服務區7月突破2000萬元，達2386萬元，營業額創下該服務區歷史新高，且較當年月平均成長近5成；清水服務區去年7月到8月營收也較月平均成長25%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於暑假親子旅遊多，高公局表示，國道7處服務區設有讓小朋友玩樂童趣設施，推薦小朋友來玩，包泰安服務區(北站)的「安安的奇幻樂園」，以童話故事發想將公共藝術打造成小朋友開心親近的蹺蹺板、搖搖船及盪鞦韆等遊具，家長也可順道至火炎山觀景台欣賞美景。

▲▼上圖為泰安服務區安安的奇幻樂園飄飄觔斗雲，下圖為國道關廟服務區棒球故事館。（圖／高公局）

高公局表示，關廟服務區(南站)今年也首創「棒球故事館」，統一獅隊和樂天桃猿進駐高速公路，旅客可欣賞國內職棒球隊歷史文化，近距離與支持的球員裝置拍照打卡，還可體驗投擲九宮格樂趣。另在西湖服務區、西螺服務區也有小小孩專遊戲區。湖口服務區則有三鷗明星包圍，包括近3公尺高Hello Kitty及隨處驚喜的蛋黃哥、布丁狗及美樂蒂等，變身超萌服務區。

此外，清水服務區2樓用餐區有魚兒悠伴用餐，可邊吃飯邊觀賞魚；蘇澳服務區結合漂書站打造為海洋世界、不定期舉辦說故事活動，2樓的齊柏林國道攝影展由高空視角看見另一種「國道」之美。

▲▼上圖西螺服務區兒童遊戲區，下圖清水服務區2樓魚兒水族世界用餐區。（圖／高公局）

國道全線有15處服務區，除親子主題外，蔡欣宛指出，南投服務區為原住民特色主題，修建後室內空間將擴大，將增加早餐和遊戲設施；古坑服務區主打女性主題，將引進美妝和專櫃，兩服務區預計中秋節以嶄新風貌亮相；新營服務區也在裝修，預計8月完成。

▼國道蘇澳服務區推出說故事活動。（圖／高公局）