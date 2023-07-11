ETC合約2025年到期！遠通電收爭取續約　高公局：明年下半年決定

▲ETC合約2025年12月21日到期，遠通電收爭取續約。（資料圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

高速公路電子收費目前委託遠通電收建置及代收通行費，遠通電收營運期2025年12月21日到期，屆時ETC資產將移交給政府，收歸國有，高公局將委外營運，遠通電收已提送計畫書爭取續約，高公局表示，預計明年(2024年)下半年將決定，至少可延長10年營運期。

遠通電收與高速公路局簽訂20年ETC合約將在2025年12月21日到期，屆時ETC資產將移交給政府，高公局和遠通電收雙方已盤點資產，ETC合約到期後，電子收費將再委外營運，根據高公局與遠通電收合約規定，遠通電收具有優先議約權。

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▲高公局副局長彭煥儒。（圖／記者李姿慧攝）

高公局副局長彭煥儒表示，這幾年下來，遠通電收條件符合優先議約標準，遠通電收已經向高公局提出促參投資計畫書，高公局會審核，按程序最快明年下半年將可決定遠通電收是否可取得優先議約。

彭煥儒表示，依照促參法規定，廠商優先議約續約不能超過原合約年限，以遠通電收為例，續約不能超過20年，2025年12月合約到期後，優先議約的續約年限為幾年尚未定案，估計至少可延長10年營運期。