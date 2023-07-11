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大陸 大陸焦點 特派現場

28歲正妹逛夜市慘死！「天降磚塊」爆頭亡　目擊者嘆：她慢了半步

▲▼正妹逛夜市被砸死。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲小婁逛夜市被砸死。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名網友發文稱，6月22日晚，自己妹妹在吉林省長春市紅旗街萬達廣場夜市小吃街，被一塊高空拋下來的磚頭砸中不幸離世。家人淚訴，女孩28歲，是一名法律工作者，前途光明。目擊者表示，嫌疑人在事發當日的前幾個小時也曾扔下過磚頭和寶特瓶，有人報警，且警方有過出警。

據《紅星新聞》報導，在被那塊從樓頂天台上扔下來的磚頭砸中之前，被害人小婁是一名法律工作者，也是一個乖巧懂事的妹妹，今年28歲，還沒有結婚，大學畢業之後留在北京，在一家國企做法務工作。

6月22日中午，小婁到了長春看望高中好友，住進了萬達廣場2號公寓的一家民宿裡。晚上10點半左右，小婁到公寓樓下的小吃街夜市買吃的，出門也就幾分鐘時間，3塊磚頭從天而降，一塊落在了她右後方，一塊落在了她左後方，而另一塊則落到了她的額頭上。

小張目擊了這一幕，「我們四個人在小吃街逛，剛走過去就聽到哐當幾聲，後來看見一群人在那裡圍觀，過去就看到一個人倒在一片血泊之中，旁邊零零散散地撒了一點磚頭碎。」

現場影片顯示，小婁倒在了一家賣烤串的攤位前，她背對著公寓大樓，面朝下趴著一動不動，頭部流出了一大灘血跡。

這家攤位的老闆小王（化姓）也被嚇壞了，她說很同情小婁，「就差半步，如果她要是不回頭的話，也許就砸不到她了，當時磚頭砸下來的時候我們都在走，她也在走，但是她就慢了那半步，回頭看了一下，就沒躲開。」

▲▼正妹逛夜市被砸死。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲死亡現場。（圖／翻攝自紅星新聞）

小王說，這並不是當天第一次發生高空拋物事件，在事發前一兩個小時內，還發生了兩次一樣的事件，「之前有兩次，但是沒砸到人，扔的是磚頭和寶特瓶，然後有人報了兩次警，警察也來現場。」小王稱，前兩次高空拋物之後，考慮到安全問題，她周圍擺攤的商家都沒有離開自己攤位，也把外擺出來供遊客吃飯的桌子給搬走了，「因為當時沒有找到拋物的人，怕再有這樣的問題，我們就很警惕。」

小王表示，在公寓的入戶門處有對於高空拋物的提示，但並不明顯，來往的人很難注意到。小王表示，醫院和派出所離事發地的距離很近，因此他們很快就到達現場進行處理。

死者姊姊婁女說，在送往醫院的路上，妹妹就沒有了生命徵象，「聽到妹妹出事了，我們家人像瘋了一樣，我父母快70歲了，一直哭一直哭，我妹妹從小就很懂事，很優秀，和家裡人感情都很好，真的讓人難以接受。」

婁女透露，警方曾告訴她扔磚頭的是一名20多歲的江西男子，沒有固定工作，在事發前十幾天才到達的長春，在萬達廣場公寓租了房。她稱，警方說家屬表示嫌疑人有精神疾病，「現在他媽媽提出來做精神病鑑定，就等著做這個的結果。」

此外，多方透露，在小婁不幸去世的前幾天，6月17日該名嫌疑人也曾高空拋物砸到人。小謝（化姓）6月17日晚上在小吃街吃飯，突然有罐裝可樂從她面前落下，砸在她前面的桌子上，彈到了她的頭部。受到驚嚇的小謝立刻報了警，警方出警後並未找到拋物者，直到小婁出事後，她再次報了警，最後警方告知她那天拋下可樂罐的人就是上述嫌疑人。

婁女稱，事發後她曾去公寓內探查，發現這棟33樓的公寓在30樓往上的樓梯間內堆放了很多磚頭、瓷磚等，「（這些）就直接給了犯罪人員工具，讓他能隨便到天台上往下扔，給行兇提供了條件，物業和我說這些是住戶裝修的材料，並且他們說自己沒有責任，讓我走法律途徑。」

2022年8月7日，該公寓也發生另一起高空拋物事件。當時，一名李姓女子在經過長春市紅旗街萬達廣場2號門時，樓上突然掉落了一個大水桶，掉落的位置離她不到1公尺的距離。

婁女認為，在短時間內屢次發生高空拋物事件之後，物業方並沒有盡到防範提醒群眾和遊客的義務，她後續還會追究物業方的責任。

對此，萬達廣場公寓物業相關負責人稱，不接受採訪。長春市公安局朝陽區分局一名工作人員表示，該案件為紅旗街派出所受理，對具體案情不太了解；紅旗街派出所相關負責人則拒絕採訪。

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