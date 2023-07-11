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1968 App再進化！新增「重要地標」推播　1公里內自動路況播報

▲▼高公局交管組科長鄭傑文說明1968 App新功能。（圖／記者李姿慧攝）

▲高公局交管組科長鄭傑文(左)、副局長彭煥儒(右)說明1968 App新功能。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

「高速公路1968」App目前已有500萬以上下載量，由於全台有840萬輛領牌汽車，約過半車輛皆有下載1968 App，高公局今(11日)宣布App再進化，自訂推播功能新增「特殊路段推播」資訊，勾選包括交流道、服務區等重要地標，車輛接近1公里範圍內，將主動推播語音播報路況。

高公局交管組科長鄭傑文表示，「高速公路1968」App以往就有自訂推播功能，包括交通管制、事故、散落物、壅塞、施工、服務區車位等，可自動推播提供最新資訊，現在再推出新功能，1968 App進化推出「特殊路段推播」服務。

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▲▼1968 App自訂推播新增特殊路段推播功能。（圖／高公局）

▲1968 App自訂推播新增特殊路段推播功能。（圖／高公局）

鄭傑文指出，1968 App新功能提供地磅站、交流道、服務區、隧道、長坡道、高架及平面分匯流等資訊，民眾可依照行駛路段先設定會經過哪些重要地標，接近時會語音播報，讓用路人先聽到、看到，接著遇見。

高公局說明，用路人可自行勾選訂閱所需內容，系統即會利用手機定位服務對應重要地標及特殊路段里程位置，於接近1公里範圍內時，主動觸發語音播報所在位置里程資訊及訂閱資訊，提供駕駛採取因應措施，達到事先提示目的，進而提升行車安全。

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高公局高速公路1968 App重要地標特殊路段推播

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