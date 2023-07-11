鬼父性侵女兒害懷孕　她隱忍3年向生母哭訴！重判15年半

▲桃園市1名人父趁女兒還在念小五至小六期間，多次違反女兒意願對其伸狼爪性侵得逞，女兒隱忍3年向生母哭訴才揭發狼父惡行。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名少女自小父母離異後跟著父親同住，但父親卻在其念小五至小六期間，多次晚間趁其熟睡時將其抱到租屋處廁所，違背其意願下對其指侵與性侵得逞，若不從則會被毆打，少女一直隱忍3年，直到國中二年級時才對表妹透露「被爸爸那個過」，後來甚至發現自己懷孕進行人工流產，才向生母透露被父親性侵之事實；桃園地院法官審理時，少女父親否認犯行，辯稱可能與男友發生性關係，才導致處女膜不見等語，法官不採信其辯詞，審結依對未滿14歲女子犯強制性交罪，共5罪，各處有期徒刑7年10月，應執行有期徒刑15年6月，本案還可上訴。

桃園地院判決書指出，少女自2017年某日起至2018年4月某日，就讀國小五年級上學期至國小六年級下學期期間，父親在桃園市租屋處廁所，以違反其意願用手指與下體對其強制性交至少4次，又在租屋處房間內，違反其意願方式強制性交1次，隱忍3年直到國二時向表妹與生母透露遭父親性侵得逞，生母向桃園市警局婦幼隊報案提告。

檢警調查，根據少女指控，父母自小就離異，被告在其念小五至小六期間某日於凌晨1、2時許，趁其在房間睡覺，突然將其抱到廁所，脫掉其衣服，徒手撫摸其胸部與下體等處，再脫掉其内外褲，以手指與下體對其指侵與性侵，因被告壓在其身上，讓其無法抗拒，被告後來在體外射精後，會清理現場並將其弄乾淨，這種情形發生過很多次，至少有5次但不確定有無超過10次，頻率也不記得。

少女還指控，每次發生情形大概都是如此，結束後被告有時會抱其回房間，有時叫其自己回去房間，回房時大家都還在睡覺，沒有人知道。當時怕大人不相信她指控，被告會打她且很兇，沒想到要報警或告訴其他大人，直到就讀國中二年級時，才向表妹透露「我被爸爸那個過」，表妹才知道；後來，少女發現自己懷孕又告訴表妹，少女後來向生母哭訴，並到醫院進行人工流產，生母憤而向桃園市警局婦幼隊報案提告，桃檢複訊後依妨害性自主罪嫌將被告起訴。

開庭時，被告堅詞否認犯行，辯稱從未對女兒指侵與性侵等犯行，女兒可能曾與男友發生性行為而導致處女膜不見，才會對其提出告訴；其辯護人也為被告辯護，少女因被告管教嚴厲且曾遭被告體罰，與被告關係不睦，又見被告在臉書上表示要與少女之母爭取監護權，少女抗拒回去與被告同住，才會誣蔑被告曾對其為強制性交行為云云。

法院調查，少女原本對其曾多次遭受被告性侵一節，均持隱匿不宣而委屈自己之態度，與表妹熟識會彼此分享心事後才向表妹吐露，且少女之生母曾二、三度詢問少女，是否要回去與被告同住，少女均露出害怕之神情並表示不願意，但從未講出曾遭被告性侵之事，被告對少女強制性交行為，確實對少女造成創傷。

被告辯護人辯稱，少女之創傷後壓力症候群，主因少女於2020年6月接受人工流產產生云云；法官根據此份心理諮商紀錄，記載少女遭被告性侵害造成之影響，辯護人未提出證據以實其說，自不得憑空遽然推翻諮商心理師之諮報告，證人少女之表妹作證時亦稱，少女2020年發現懷孕時，她是第一個知道的人等語。

法官根據檢察官調查，被告聲稱，少女可能與男友發生性行為，導致處女膜不見，才對其提告，然少女發現懷孕後接受人工流產，才吐露曾遭被告強制性交等情，經過證人少女表妹、生母在地院審理時證述屬實，少女並非被發現處女膜破裂才對被告提出告訴；此外，被告於檢察官訊問時同意測謊，但經通知現場測謊時，卻突然拒絕測謊，被告若心中坦蕩，何以臨陣拒絕測謊？法官認為，被告辯詞顯係卸責之詞，不足採信，本案事證明確，被告犯行足以認定。

法官審酌，被告身為少女之父，明知其年紀尚幼，為滿足一己私慾，罔顧少女身心發展及感受，對其為強制性交行為，對少女人格及身心健全發展影響甚大，且被告犯後始終否認犯行，難認具有悔意，犯後態度惡劣，審結依對未滿十四歲女子犯強制性交罪，共5罪，各處有期徒刑7年10月，應執行有期徒刑15年6月，還可上訴。