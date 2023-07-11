半夜行竊回收冷氣...推車載走想變賣　桃園警「下一站」等著他

▲平鎮警方昨天在某資源回收場守株待兔，果然發現涉嫌竊取空調業者冷氣機曾姓男子前往變賣偷來的冷氣機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區中豐路一家空調業者，日前將回收來冷氣機放在店門前，不料隔天上午卻發現不翼而飛，業者調閱監視發現遭一名身材壯碩竊賊在凌晨摸黑以推車偷走，平鎮警方一眼就認出是曾姓男子，研判應該會到資源回收場變賣，昨天在資源回收場守株待兔，果然發現曾男推著冷氣機到回收場欲變賣，當場人贓俱獲，偵訊後依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

平鎮警分局建安派出所所長李東誠指出，轄區中豐路某冷氣空調業者，本月8日將回收回來冷氣室內機、室外機放在店門口，不料隔日上午卻發現冷氣機竟不翼而飛，調閱店門口監視器，發現一名身材壯碩男子於9日凌晨3時20分許，趁深夜無人看故時偷偷以推車竊取冷氣機，業者將監視器翻拍畫面PO網，希望網友幫忙協尋。

▲平鎮警方昨天在轄區某資源回收場埋伏，果然發現曾姓男子前往變賣偷來的冷氣機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方根據貼文中監視器翻拍畫面，一眼認出竊嫌是轄區內27歲曾姓男子，立即派員至鄰近資源回收場查訪，查出曾男曾於昨（10）日將竊取冷氣機前往變賣，研判曾男會再次前來變賣，守株待兔在回收廠附近埋伏，果真昨天下午當場查獲曾男再度前來，警方出示監視畫面，曾男坦承不諱，警方偵訊後依竊盜罪嫌將增男函送桃檢偵辦，並清查曾男是否涉及其他案件。