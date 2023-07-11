跟阿嬤撒嬌竟遭父踹打　9歲女童揭「爸爸摸我上廁所地方」

▲9歲女童揭發父親摸她「上廁所的地方」還動輒打她體罰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名離婚狼父將年幼女兒託給自己二姊照顧，僅在周末接回同住，不料他涉將女兒當成性玩偶，屢次藉口幫女兒洗澡或抱著女兒就寢卻伸狼爪亂摸，還大言不慚施壓女兒「妳的身體有一部分是我的肉」，女童在二姑保護下提告，狼父狡辯疼愛女兒、「不可以污衊我的行為」，台北地院審結認定狼父犯行屬實，依120個加重強制猥褻罪合併判刑8年，可上訴。

本案女童的母親是陸配，生下她坐完月子就回對岸，狼父嫌棄女兒，在妻子回台前就把女兒丟給自己二姊照顧，僅在周五放學後接回家同住、周日送回二姊家。2020年12月25日耶誕節當天，當時9歲讀小三的女童，回爸爸家與同住的90歲阿嬤擁抱說話，狼父突然暴怒踹打女兒逼下跪。

當場目睹的二姊心寒同住的母親、大姊沒插手攔阻，她制止弟弟繼續動粗，將姪女帶回家安撫細問，不料女童說出驚天祕密，她從前1年（2019年）8月讀小二起，每次到爸爸家過夜，就會被爸爸拖去洗澡「摸我上廁所的地方」，或是睡覺時抱著她繼續摸她胸部，女童並指爸爸說要對她施行「鐵的教育」，動輒打她體罰。

女童二姑驚覺事情不單純，協助姪女提告並向法院聲請保護令，以免姪女再遭家暴，由於女童生母已和狼父離婚，女童二姑心疼姪女處境，另提告爭取姪女監護權，法官宣告停止狼父與前妻對女童的全部親權，去年（2022年）改定二姑為女童監護人並完成登記。

狼父否認性侵女兒，辯稱從女兒小時起，父女就打成一片，女兒會對他撒嬌「爸爸抱我親我」，他會輕撫女兒身體「就像摸小動物一樣」疼愛，但絕沒猥褻的歪念，所以「不可以污衊我的行為」，他覺得女兒常看男女情愛片、過於早熟，曾多次攔阻，女兒不服管教加上被二姑影響，因而誣賴他。

▲受害女童的二姑自責沒及時發現實情，但提告爭取姪女監護權已勝訴確定。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

女童出庭明確指稱，讀小二起只要周末回爸爸家，就會被爸爸摸「重要部位」，包括洗澡、睡覺時，爸爸會抱她親她、碰她胸部跟「上廁所的地方」，次數多到數不清，爸爸指甲很尖會弄痛她，還不管她屢次說「不要」，大言不慚聲稱「我是妳爸爸，妳的身體有一部分是我的肉」、「只有我可以摸妳，其他人不可以碰妳」，爸爸並告誡她「不可以跟人家說」。

女童更指爸爸常體罰她，聲稱後悔把她生下來，放話要帶她吃安眠藥一起死、要帶去山上殺掉、要把她賣給外國人等等，她很害怕，一直不敢把實情告訴長輩，但2020年耶誕節當天，爸爸無緣無故揍她、踹她更逼她下跪，她才決定打113報案，強調「沒有人要我說謊害爸爸，我說的都是真的！」

女童二姑證稱弟弟把小孩丟給她照顧，事發後卻怪她想搶小孩，但姪女從小都是她在帶。姪女的生活費、學費都是她支付，反而是弟弟常威脅要帶小孩去死，還喜歡當眾反覆唱1首「小弟弟小妹妹爸爸要吃你、你要吃爸爸」的怪歌，全家人聽了都很反感，認為這不是正常爸爸會做的事。

女童二姑說，姪女敘述遭父親家暴1年的過程，她聽得驚心動魄，自責沒及時發現異狀，姪女事發前曾說不想回爸爸家，她當時不知姪女在求助，卻告訴姪女「妳的監護權在妳爸爸手上，我沒辦法不送妳回去」，現在非常心疼，所以她爭取姪女監護權，「希望姪女有個安穩的家」。

法官認定女童對父親的指控前後一致，且有親人佐證，女童二姑在爭取姪女監護權訴訟中，從沒為了勝訴而提及姪女遭生父性侵情節，可見毫無動機教唆姪女誣賴父親，反而是本案父親為逞一己私慾而罔顧人倫，據此將狼父所犯120個加重強制猥褻罪各判刑3年2月，合併應執行8年徒刑，可上訴。