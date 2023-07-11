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男大生夜店撿屍正妹！完事後丟包　輕判理由曝

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲男大生夜店撿屍性侵，還讓被害人衣衫不整。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市高姓男大生阿凱（化名），2020年8月間到台北市某夜店飲酒，並與正妹小梅（化名）攀談，而後趁著小梅酒醉不知反抗之際，在街頭性侵小梅。最後丟下意識不清的被害人留在街頭，自行離去。阿凱遭起訴後，羞愧上吊自殺不成，又賠償50萬元，更一審因此輕判阿凱有期徒刑1年8月、並宣告緩刑3年的自新機會。可上訴。

判決指出，阿凱2020年8月間，到台北市東區某夜店飲酒，因與小梅攀談而認識，酒酣耳熱2個多小時後，小梅已經意識不清。阿凱趁機帶小梅離開夜店，就在路旁遮雨棚座位區內，性侵小梅得逞。阿凱完事後，獨留衣冠不整的小梅，自己先行離開。

小梅意識恍惚、隨意行走，直到靠近世貿3館處，攔停一部計程車，但上車後因無法說明想去的地址，又說物品遺失，逕行下車離去。司機在原地久候，再加上車內有小梅遺留之物品，遂報警處理。巡邏警方獲報後，就在附近大樓前，見小梅連身洋裝繫帶未綁、意識恍惚，員警緊急將她送醫採證，並調閱現場監視器畫面，查出阿凱涉案，並逮捕阿凱。檢方對阿凱依照「乘機性交罪」提起公訴。

阿凱遭起訴後，心情低落，在家中上吊自殺，還好緊急被救下，撿回一命；另外他也努力與小梅和解，最後以50萬元達成和解並履行完畢。一審法院認為他有悔意，輕判有期徒刑1年8月、緩刑3年。但二審法院又改認為他為滿足一己私慾，對毫不相識之被害女子犯案，對被害人身心造成終生傷害；且他於夜店林立之台北市東區犯下本案，對社會善良風氣自有相當不良影響，因此撤銷原判決，改判有期徒刑3年。

案經撤銷發回後，更一審法院又改認定阿凱行為當時年輕氣盛，缺乏正確的兩性觀念，在夜店飲酒未能掌控個人情慾而犯案；但他犯後已付出相當代價，並努力彌補過錯。另外小梅也透過修復式司法程序，不願再追究阿凱犯行。因此更一審法院又改判阿凱有期徒刑1年8月、緩刑3年的自新機會。

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