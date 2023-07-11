錢拿出來！持玩具槍搶超商還叫店員報警　桃園男辯「想吃牢飯」

▲蔡姓男子因心情不佳想吃牢飯，今年6月持玩具槍闖入龍潭區某超商，向店員恫嚇「錢拿出來」還催促店員報警。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子疑因心情不佳，今年6月間晚間持玩具槍到龍潭區某超商向店員恫嚇「錢拿出來！」店員遂將收銀機8萬1千元現金交付於蔡，但蔡男竟催促店員趕快報警，店員報警後蔡才徒步離去返回住處，返家後，蔡男主動請不知情的父親騎機車送他至派出所投案，並繳付作案用玩具槍與彈匣等證物；桃檢複訊時，蔡男坦承犯行，辯稱「心情不佳」，想進監獄吃牢飯才出此下策，檢方偵結依妨害自由罪嫌提起公訴。

檢警調查，45歲的蔡姓男子今年6月7日晚間6時許持玩具槍進入龍潭區某超商，恫嚇店員「錢拿出來！」，店員一度未予理會，蔡男二度大聲恫嚇「錢拿出來！」，店員當場將收銀內8萬1千元現金繳付給蔡。未料，蔡拿到現金後竟催促店員趕快報警，等店員打電話報警後，蔡才徒步離去返回龍潭區住處。

蔡男返家後，在警方尚未偵查到案前，再請不知情父親騎車載他向聖亭派出所自首投案，並繳付作案用玩具手槍與彈匣等證物，坦承有持槍強盜超商等犯行，警方偵訊後依強盜案罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，蔡男坦承犯行不諱，檢察官查出，蔡男在警方尚未發覺前主動自首投案，符合自首要件，蔡男還提出曾於國軍桃園總醫院因患有思覺失調症就診紀錄，檢方請院方審酌是否減輕其刑；此外，檢方認為，蔡男庭訊時自陳「想吃牢飯」，對於本案犯行陳述犯罪及自首過程均能流暢說明，是否可因精神障礙或其他心智缺陷，以致不能或有顯著減低其辨識行為違法欠缺行為之能力程度，檢方偵結依刑法第304條，以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害他人行使權利罪嫌提起公訴。