足球教練掉手機　店員驚見「迷昏男童性侵」影片！至少10人受害

▲美國田納西州63歲足球教練坎波斯涉嫌性侵多名男童、青少年。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國田納西州一名「頗受歡迎」的足球教練，日前在一間餐廳用餐，然而離開時卻將手機忘在餐廳裡，餐廳工作人員打開該支手機、試圖將手機歸還給失主，卻意外目睹許多9至17歲男童、青少年慘遭迷昏性侵的影片，於是店員向警方報案，揭露這起極為恐怖的性侵案。

根據美媒《商業內幕》、《美聯社》，今年63歲的坎波斯（Camilo Hurtado Campos）具有戀童、同性戀傾向，是美國田納西州富蘭克林（Franklin）有相當知名度的資深足球教練，他在今年6月22日前往當地一間餐廳用餐，但是離開時卻忘記將自己的手機拿走，導致自身涉及的多起未成年性侵案東窗事發。

富蘭克林警局透露，餐廳工作人員為了要確認手機失主的身份，情急之下才會打開、查看手機，豈料卻恰巧目睹手機裡收藏的數百個「令人感到惶恐不安的影片和照片」，其中甚至有數十個檔案涉及違法的兒童裸露照片，受害男童和青少年不計其數，於是餐廳決定報警處理。

警方表示，這些慘遭足球教練坎波斯以藥物迷昏、在不醒人事的狀況下被性侵的男童和青少年的年齡介於9至17歲之間，警方透過偵探和當地學校合作，確認影片和照片至少出現10名兒童，其中有2人的身份已獲確認，這些受害者在影片中呈現失去意識的狀態，他們甚至可能根本沒有意識到，自己早已淪為教練滿足變態性慾的玩物。

警方調查後指出，坎波斯在田納西州富蘭克林地區生活了20年，他經常主動靠近在學校操場玩耍的孩童，向他們宣稱要招募他們加入自己的足球隊，在騙取男童和青少年們的信任後，邀請他們來到家中作客，並在吃食裡下藥、迷昏性侵。

坎波斯被指控性侵、性剝削兒童和未成年人，10日起被關押在威廉姆森郡的一間刑事司法中心，保釋金為52萬5000美元，預估將會面臨其他罪名的指控。