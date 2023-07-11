廣東大學生吐槽UNIQLO「錢少事多」　連喝水都要向主管報備

記者林郁婷／綜合報導

廣東一名大學生發文吐槽UNIQLO「薪水少、工作多」，換算下來時薪僅16元（人民幣，下同，約新台幣67元），在微博和小紅書引發討論。網友們反應兩極，微博網友普遍認為原PO如果嫌錢少就不要做，沒必要出來討拍，而小紅書網友則大多支持原PO，認為應該要同工同酬。

據《澎湃新聞》報導，這名網友日前分享在UNIQLO打工的經驗，內容提到時薪是16元，但做的事和正職一樣，在那裡大學生就是廉價勞動力，規矩也非常多，像是出入都要說打擾了，顧客進門要打招呼，以及紀錄自己當天賣了什麼東西等等。

原PO也表示，如果排到早班，8點到10點就需要打掃環境，例如擦鏡子、擦冷氣出風口或掃地拖地，由於10點才正式營業，因此打掃那段時間不會開冷氣，讓她無法接受，「外面專門打掃的鐘點工，一個小時也要一兩百元，大學生就活該一個小時16元給你打掃衛生？」

▲大學生發文吐槽UNIQLO。（圖／翻攝自澎湃新聞）



她進一步透露，在這裡上班永遠無法準時吃飯，就連喝水也需要報備，一整天上班都只能站著，休息時間才能坐下，「我第一天上班就排了12小時，一天下來腿都不是自己的」，還有疊不完的衣服，有時候剛疊好，下一秒就被翻亂了，另外，也從來不會準時下班，每天都需要加班，「唯一我能想到的好處就是有7折員工折扣」。

涉事UNIQLO門市工作人員針對此事作出回應，「企業有規章流程，能否接受看個人」，目前沒有每天加班，但是可能需要臨時加兩個小時，會根據當天的情況決定，至於打掃環境，是正職員工和工讀生輪流做，如果要來這裡工作，就要按照規定做事，「UNIQLO作為外企，有自己的企業文化，寫感謝卡也是維持同事間友好關係」。