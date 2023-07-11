傳因孩子被車撞！25歲父親「血洗廣東幼兒園」釀6死1傷

▲疑似一名穿短褲的黑衣男子提刀在幼兒園操場走過。（圖／翻攝自高度新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東廉江25歲男子7月10日持刀在一幼兒園門口行兇，造成6死1傷。廉江市政府發言人隨後證實，6名死者包括3名小童、2名家長和1名教師。一名不願具名的爆料人透露，「其中一名死者開車撞了兇手的小孩，然後一直沒有賠償，由此產生了糾紛。」不過，該說法暫未得到廉江當地權威部門證實。

據《華商報大風新聞》報導，網傳現場影片顯示，涉事幼兒園門外，至少有4人倒在血泊中，其中有孩子和大人，有電瓶車被推倒，有人目擊者稱，「太慘了，趕緊報警！」

一段現場影片顯示，疑似一名穿短褲的黑衣男子提刀在幼兒園操場走過。隨後，現場拉了警戒線，有大量警員在事發現場，有救護車趕到。

▲警方通報。（圖／翻攝自高度新聞）

7月10日上午，一名不願具名的爆料人表示，事發10日早晨，「行兇的男子25歲，現在是說6名死傷者中，其中一名死者開車撞了他家的小孩，然後一直沒有賠償，由此產生了糾紛，所以才發生這個事（砍人）。」

這名爆料人表示，兇手疑似報復行兇，「他25歲，他家的孩子被開車碰到了，可能賠償一直沒下來，或者是雙方沒協談妥。這個事件造成6死1傷，其中有一人是幼兒園的老師，現在『平安廉江』已經有正式的通報出來。」

10日上午，廉江市教育局工作人員答覆稱，「現在是多個部門在聯合調查。」10日上午，廉江市公安局橫山派出所警員回應稱，不便透露案情。

廉江市公安局10日「平安廉江」微信公眾號通報稱，當日7時40分許，廉江市橫山鎮發生一起故意傷害案，致6人死亡、1人受傷。當日8時許，廉江市公安局將犯罪嫌疑人吳某傑（男，25歲廉江市人）抓獲歸案。目前，案件正在加緊偵辦中。