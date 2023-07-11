富商送蘋果電腦+名牌包...要先匯保證金　嘉市警銀行聯手阻詐

▲▼ 百元包裹換百萬現金 嘉市警銀當鋪聯手阻詐破千萬 。（圖／嘉義市警方提供）

記者翁伊森／嘉義報導

日前一名女子「小筠」於臉書結識1位帥氣的J姓富商，佯稱寄送精品包包及蘋果電腦、平板送小筠，小筠隨後接獲當地海關來信稱檢驗包裹內含價值321萬元的的美金及寶石，但須先繳交稅金才能放行，小筠前往銀行打算貸款200萬拿去繳保證金領貨，所幸遇上機警行員配合員警聯手攔阻，順利保住畢生血汗錢。

詐騙手法日新月異，隨著社會大眾反詐基本知能提升，詐騙集團也從過去利用恐懼騙財，轉型以時間培養信任提升詐騙成功率，詐騙集團除了用LV、香奈兒等精品包包及蘋果電腦、平板照片迷惑小筠，還拍攝購買過程博取小筠信任，甚至連小筠收到疑似偽造當地海關所寄送之信件均是全英文。除了詐騙手法轉型外，詐騙集團也不斷學習如何突破行員的關懷提問。

日前一名暱稱「阿柏」的男子於Line上結識小雅，在小雅柔情攻勢及高額獲利單的誘惑下，要匯款500萬至對方指定帳戶做投資，小雅還教導阿柏寫下匯款資訊及提領用途，以企圖躲避行員關懷提問，所幸阿柏遇上熱心的合作金庫商業銀行南嘉義分行行員，與警方共同配合勸說，才能保住積蓄。

因應詐騙手法不斷推陳出新，嘉義市警局第一分局分局長林詔徹特率偵查隊隊長洪茂發、所轄所長等人至臺灣銀行嘉義分行、合作金庫商業銀行南嘉義分行、京城銀行興業分行及大元當鋪等單位表揚有功員工外，亦至轄內攔阻失敗之金融機構加強關懷提問宣導，提升行員阻詐知能，強化嘉市打詐隊阻詐防護網量能。

分局長林詔徹表示，網路交友須小心，談情不談錢，切勿輕易交出自身的錢財、個人資料及帳戶。若接獲可疑來電，務必先行掛斷電話，並撥打110或165求證，警方亦將持續秉持強勢執法決心，保障民眾之財產安全！