幼童確診全身發紫顫抖情況危急　嘉市警鳴笛開道7分鐘抵院

▲年幼孩童疾病救護 ，嘉義市興安所警員急開道送醫救治 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府警察局第二分局興安派出所警員許再程及蔡吉祥日前擔服巡邏勤務，於14時許在轄內吳鳳南路「萊爾富超商」前執行守望時，有一名藍姓男子緊急攔停員警，告訴警方因兩歲半兒子確診新冠肺炎，全身發紫、顫抖情形不止，請求警方協助開道緊急送醫。

興安派出所警員許再程及蔡吉祥知情後上前檢視評估其子目前呼吸、生命徵象等狀況，發現藍男其子有精神恍惚、全身發紫、顫抖之情形，隨即安撫藍男的情緒後，立即駕駛巡邏車鳴笛為他開道，只要注意行車安全跟在警車後面即可。

過程中，副駕駛警員蔡吉祥使用警車廣播器向用路人傳聲表示緊急狀況請用路人讓路而行，市民見警鳴笛也依序向道路兩旁避讓，原本約需20分鐘車程縮短至7分鐘內即抵達嘉義基督教醫院急診中心就診。

孩童經治療後平安脫離險境，藍父才放下心中大石展露笑容。事後許員撥打電話欲詢問藍男其子病症情形時，適逢藍男驅車抵達興安派出所，藍男感謝員警冒險為其開道，許、蔡兩員表示此為警察份內工作，孩童恢復健康就是最好的結果。

嘉義市政府警察局第二分局表示：警察為民服務的熱情，彰顯助人最樂精神！警察會盡其所能給予民眾關懷和協助，讓民眾能感受到警察的敬業與用心。警察適時為民伸出援手，除了讓民眾感受到嘉義市是一個「世世代代好徛起，大大小小隴佮意，這就是咱安全、健康、幸福的嘉義市」的城市，並建立警察親民便民與愛民的良好形象。