嘉義市議長拍片帶隊反詐騙　資深、美女議員都入鏡

▲嘉市全民反詐「議起發聲」議長陳姿妏率領議會議員共同防詐讚聲！ 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

有鑑於詐騙案件頻傳，嘉義市目前高發詐騙類型前3名分別為解除分期付款、假投資及假網拍，占總受理件數約五成，另外「假求職人頭帳戶」及「猜猜我是誰」手法亦為中壯年人口 (20歲至59歲及中高齡族群 (60歲以上常見被害手法。

▲ 嘉市全民反詐「議起發聲」資深議員張秀華讚聲！ 。（圖／嘉義市警局提供）



嘉義市政府警察局為提醒民眾，特別邀請嘉義市議會議長陳姿妏、議員張秀華、王浩及顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節拍攝防範「猜猜我是誰」、「假求職人頭帳戶」、「假網拍」及「假投資」等詐騙案之宣導影片。

警方提醒，若接到久未聯繫的親友來電借錢應急，切勿未向家人或朋友查證即貿然匯款，應以舊有的電話回撥，或透過其他管道向本人查證，不要單憑直覺便認定對方為親友；於社群平臺看到求職廣告貼文，標榜「免經驗」、「待遇高」、「簡單輕鬆工作」等，並要求索取身分證、健保卡、存摺、印鑑及交易密碼等個資或是錄取前須先繳款買材料，一定是詐騙賣家於網路商品刊登頁面要求加入LINE、臉書等方式聯繫，再私下約定交易金額，並提供個人金融帳戶給買家匯款，匯款後賣家即消失、買家遭封鎖，為避免詐騙風險，應選擇有第三方支付的網購平台才安全另外，網友教你註冊MAX交易所買賣虛擬貨幣賺錢，同時要你到幣安及火幣等境外交易所註冊，再選到其他境外交易所兌換虛擬貨幣，一定是詐騙。

▲ 嘉市全民反詐「議起發聲」，不分藍綠支持性專區顏色田慎節現身聲援！（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市政府警察局局長陳炯旭表示，目前政府全力打詐，詐騙集團以刊登假求職廣告吸引民眾洽詢，再以高價收購或誘騙求職者的銀行帳戶作為洗錢工具，呼籲大家謹記求職「7不原則」：不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作，並事前查詢該公司資訊背景有無不良紀錄、徵才內容是否合理，且告知親友面試地點，最好結伴前往面試；接到以親友名義來電借錢，務必向當事人親自確認，切勿貿然前往銀行匯款，以免遭詐騙；請勿於通訊軟體或社群網站購物及私下交易，應慎選有第三方支付之網購平台、客服連絡電話及公司地址的商家；最後，請勿相信來源不明的投資管道，網友不會教你賺大錢，除非你就是他賺錢方法！如有任何疑問，可撥打110或165反詐騙專線諮詢。