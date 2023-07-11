開車注意！內山公路「區間測速」偵測區改位置　7／17起執法取締

▲內山公路「區間測速」偵測區更改位置，7／17起執法取締。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市內門區台3線內山公路去年3月1日啟用「區間測速」執法，至今當地發生交通事故為5件，顯見有發揮成效，但有用路人為閃避區間測速路段，反而開進社區裡妨害居民的安寧。經會勘後，高雄市警局交通大隊決議調整區間測速偵測區間，7月17日起將正式執法取締。

台3線內山公路是通往台南市南化區的重要道路，該路段路幅寬廣、彎道多，用路人容易因車速過快反應不及而發生交通事故。自去年3月1日正式啟用「區間測速」執法至今年，發生交通事故件數為5件，與2021年至2022年同期發生19件比較，減少14件，事故率下降約7成顯見對於防制交通事故發生已發揮成效。

▲內山公路「區間測速」偵測區更改位置，7／17起執法取締。（圖／記者賴文萱翻攝）

該區間測速設備建置完成1年多以來，已有效落實車輛速度管理，但發現部分違規車輛為閃避區間測速路段，行駛進入社區妨害當地居民的安寧。

交通大隊經多次與在地里民人士進行會勘，決議將該路段區間測速設置偵測區間，由原位於389.5公里至395.5公里（區間總長度大約6公里），調整區間測速路段為389.5公里至392.5公里（內門區木柵里木柵6號）（總長度大約3公里）。該設備已建置完成，即日起為宣導期，7月17日起正式執法取締。