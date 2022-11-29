新北市再增1處「區間測速」　16處科技執法也上路…12／1正式啟動

▲▼新北市將增1處區間測速，16處科技執法，違規無所遁形 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市目前有共有7處區間測速，違規及肇事降約8成，警方分析發現台2線「龍洞隧道」路段彎道密集，常有超速導致車輛翻覆或衝至對向車道肇事，針對85.8K至87.5K處，在12月15日起開始實施區間測速，限速50公里，另12月1日新增16處科技執法，請用路人勿僥倖而違規。

新北市交通大隊表示，新北市設置的7處區間測速有降8成肇事率，台2線路幅狹窄，尤其在85.8K至87.5K「龍洞隧道」路段彎道密集，常有車輛翻覆或衝至對向車道事故，均與車速過快有關，經分析評估，警方將再12月15日新增此路段區間測速，速限50公里，並增加區間起終點逆向行駛違規偵測。

另外科技執法部分，12月1日新北市再新增16處，偵測闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道、跨越雙白(黃)線、未兩段式左轉、未依標誌標線號誌行駛等8項偵測違規。

新北警強調，科技執法係以防制交通違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，將持續以維護用路人行車安全為優先，並提醒民眾應確實遵守用路規則，勿僥倖貪快而違規。