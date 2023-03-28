彰化139縣道排除「區間測速」　彰警：固定桿測速+警力攔查照舊

▲彰化139縣道設有固定測速桿。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰投139縣道死傷車禍不斷發生，因此有「死亡彎道」稱號，光是彰化路段長達4公里轄區就設有2測速桿，去年西濱彰化路段恢復執法後，傳出139縣道也將於今年實施區間測速，縣警局長張國雄表示，考量到139縣道非封閉性道路，有多條橫向道路相接，已排除區間測速，但固定桿測速及警力違規攔查仍舊照常不變。

▲彰化139縣道警方加強攔查。（圖／ETtoday資料照）

彰化八卦山稜線縣道139線是中部地區知名的景觀公路，吸引許多重機車族前來遊玩，卻因山路彎道多，往往因超速或在過彎壓車失控等，常發生傷亡車禍；因此彰化縣警方3年前計畫在139線沿線19到20公里、22到23公里、25到26公里等3路段，都設置2個區間測速點，但這項計畫跟著台61線西濱公路爆發瑕疵後跟著停擺至今。

最近又傳出彰化139縣道將設區間測速，張國雄強調，西濱公路為密閉性道路，但139縣道非封閉性道路，車輛可藉由橫向道路進出，較不適合實施區間測速，因此決定將區間測速項目排除。

在過去1年來，彰化警方除了在139縣道作測速桿取締違規，還投入警力，加強測速執法及違規攔查，縣道139線交通事故死亡已從2021發生7人，至2022年發生1人，死亡人數已減少6人，成效明顯可見。