「融資顧問」幫喬債？帳戶338萬金流遭警示　他驚覺上當秒衝警局

▲金門男子遭詐，誤入詐騙集團洗錢圈套，主動向警方報案。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

一名在金門工作的男子因金融信用評價不佳，今年6月間誤信自稱為全球融資顧問的李男表示，能替他處理債務問題，一路依照李男指示提供金融帳戶、跑金融流程，沒想到對帳卻發現自己的帳戶在2天內出現高達338萬餘元的金流，害得帳戶遭到警示，查覺遭到利用洗錢，立刻主動向警方報案，才發現完全是一場騙局。



詐騙集團無孔不入，為了順利取得人頭帳戶洗錢，會在網路透過刊登債務整合廣告，誘使急於用錢之民眾，將個人金融資訊提供給詐騙集團成員，事後不但沒借到錢，還被當詐欺共犯接受調查。





這名在金門工作的男子，因債務導致金融信用評價不佳，於6月間上網搜尋相關債務整合訊息，隨後就有一名李姓網友主動加LINE，對方佯稱為全球融資代辦公司員工，可協助他負債整合。

雙方詳談後，詐騙嫌犯以要協助男子整合負債、幫忙跑金融流程等話術，要求提供土地銀行網路銀行帳號、密碼並綁定多個約定帳號，他照指示辦理後，於7月4日收到土地銀行對帳單，卻發現其帳戶自6月28日至30日短短2天的時間內，就有新台幣338萬2647元大額不明金流進出，懷疑遭詐騙集團利用帳戶洗錢，立即至土地銀行ATM查詢，發現帳戶已遭警示，驚覺落入詐欺圈套，主動向警方報案。

金湖分局提醒，金融機構之存摺及金融卡資訊屬個人重要之物品，依一般社會生活之通常經驗，可能幫助不法犯罪集團隱匿詐欺所得之財務，不應輕易提供他人。提醒民眾如有借款需求，應循正常合法管道尋找，切勿透過網路不明廣告與業者聯繫，以免得不償失。

▲金門縣金湖分局。（圖／記者林名揚翻攝）