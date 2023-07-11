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俄獨立媒體調查：俄烏開戰至今「俄軍已陣亡近5萬人」

▲▼ 俄軍位於烏克蘭頓內茨克州馬克耶夫卡市（Makiivka）的臨時營區跨年夜遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲  俄軍位於頓內茨克州馬克耶夫卡市（Makiivka）的臨時營區年初遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社布魯塞爾10日綜合外電報導

有關俄羅斯去年2月對烏克蘭發動全面侵略後俄軍真實陣亡人數，一直是莫斯科守口如瓶的祕密之一。但根據全球首份獨立統計分析報告，已有接近5萬名俄國男性死於俄烏戰爭。

美聯社報導，俄羅斯獨立新聞媒體Mediazona和Meduza與德國杜賓根大學（Tübingen University）的數據科學家柯巴柯（Dmitry Kobak）合作，利用俄羅斯政府的數據，來說明莫斯科侵略烏克蘭行動實際折損的兵員人數。

他們仰賴COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間普及的統計概念「超額死亡」（excess mortality），根據繼承紀錄和官方死亡數據，來估算去年2月到今年5月之間，高於常態的俄羅斯50歲以下男性死亡人數有多少。

Mediazona和英國廣播公司（BBC）俄語部與一個志工網絡合作，利用社群媒體貼文及俄羅斯各地墓園的照片，建立一個確定的陣亡人數資料庫。截至本月7日，他們已確認有2萬7423名俄國士兵死亡。

協助監督這項調查行動的Mediazona編輯崔瑟查寧（Dmitry Treshchanin）表示：「這些只是我們知道名字的（陣亡）士兵，他們每人的死亡都經過多重來源確認。」

但Mediazona與Meduza合作的估算行動，「讓我們能見到『暗藏』的死亡人數，也就是俄羅斯政府如此執迷嘗試隱瞞、卻沒能成功的死亡數據」。

為了提出更全面的統計，Mediazona和Meduza的記者取得俄羅斯「全國遺產登記處」（National Probate Registry）的繼承案件紀錄，包括2014年至今年5月死亡的1100萬餘人相關資料。

根據這些記者的分析，與15至49歲俄羅斯男性死亡有關的繼承案件，去年件數比原本應有數量多出2萬5000件；到今年5月27日為止，多出案件再暴增至4萬7000件。

這項激增數據，大致符合美國白宮今年5月估計的去年12月以來有2萬多名俄羅斯士兵在烏克蘭陣亡，但低於美國和英國情報單位估計的俄軍所有陣亡人數。

柯巴柯（Dmitry Kobak）曾發布有關俄羅斯的 COVID-19多餘死亡人數研究報告。他這回也另外從官方俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）取得依年齡和性別區分的去年俄國死亡人數資料。

結果柯巴柯發現，俄羅斯去年約有2萬4000名50歲以下男性超額死亡，與分析繼承案件數估算出的陣亡人數差不多。

由於仍存在COVID-19疫情因素，使得較難估算在沒有俄烏戰爭的情況下，去年2月以來俄羅斯應有多少男性死亡。因此上述兩項分析皆就疫情對死亡率的持續效應進行修正，方式是以同時期的女性死亡率為指標來做調整。

柯巴柯承認，他們的估計人數仍存在一些不確定因素，尤其是較年長男性的死亡數字。此外，有多少失蹤的俄羅斯士兵實際上已死亡，也難以得知。但他表示，這些因素很可能都不會構成重大影響。

柯巴柯說：「不確定的部分約為數千人。因此整體來說，估算結果可信度高。」（譯者：張正芊／核稿：陳政一）

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