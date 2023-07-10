普丁在「兵變事件」後已跟普里格津見面　克里姆林宮證實

▲俄羅斯總統普丁在瓦格納兵變之後，已經和普里格津（Yevgeny Prigozhin）進行過會談。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）10日表示，在瓦格納集團兵變後第5天，也就是6月29日，普丁在克里姆林宮會見了集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）和幾名重要幹部，當天共計有35人參加了會議，持續了3小時。

普丁在會議期間，聽取了瓦格納人員就6月24日事件的解釋，並向他們提供了「未來就業」和繼續「利用戰鬥能力」的方案。