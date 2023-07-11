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AIT擴充辦公空間跟學生搶地？外交部：北市府評估無設校需求

▲▼美國在台協會，American Institute in Taiwan，AIT，AIT新館，AIT內湖新館。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲美國在台協會。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

媒體報導，指美國在台協會（AIT）台北辦事處擬擴大租用現址鄰側土地以擴充辦公空間，由於該地為內湖國中學校用地，外界質疑是跟學生搶地。對此，外交部澄清，此說法倒果為因，事實是經過台北市政府評估該塊土地因少子化已無設校需求後，AIT始提出租用土地擴建辦公館舍的提議。

外交部表示，AIT雖是在2019年正式遷入內湖現址，但該館土地建物規模是早在2004年即完成規畫，由於台美關係近年蓬勃發展，各領域的交流合作甚於以往，AIT即曾就擴建計畫對外發言表示是基於美台間的強勁關係，盼增加人員，以支持台美各方面關係，並指出本案有助增進AIT未來的長期發展，同時強化美國對台灣堅若磐石的承諾。

針對外界認為，土地用途變更過程未尊重地方民眾的說法，外交部表示，我國公有土地用途變更有嚴謹的行政程序，同樣適用於本案，並無因美國而有不同或差別待遇；本案仍在擬議階段，外交部將配合並協助土地管理機關台北市政府依法辦理意見徵詢及其他審議程序，從無因美國是需求單位而不按程序進行的問題，國內媒體利用AIT炒作議題並暗示各種不實指控，挑撥台美互信關係，令人遺憾。

另對於有關AIT租用國有土地租金價格，外交部說明，外交使領館、代表處租用我國有土地做為館舍，外交部向來依據行政院於民國82年核定的「國有出租基地租金率調整方案」相關規定辦理，並無賤賣或賤租公有土地情事；以商用私人土地價格進行比較，同樣是議題炒作渲染的手法，呼籲特定媒體及有心人士切勿刻意操弄、扭曲本案初衷，惡意傷害台美政府及人民間的長久互信情誼。

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