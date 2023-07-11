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吳沛憶分析北流使命　嘆柯文哲：認知停留在「我蓋的為何不能借」

▲▼民進黨立院黨團鄭運鵬林靜儀洪申翰北市議員吳沛憶召開「柯文哲內外不休 虧空教育 戳破柯文哲還債假象」記者會 吳沛憶。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨台北市議員吳沛憶。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲欲在台北流行音樂中心舉辦「KP SHOW演唱會」但遭北市府拒絕，讓他感嘆「世態炎涼」、「通常這種事由『太監』解決掉，不會到皇帝」，引發爭議。對此，民進黨台北市議員吳沛憶11日則在臉書解釋北流的使命，就是在流行音樂上發揮專業，絕非為特定政治人物服務。

吳沛憶指出，北流不借場地給柯文哲辦造勢演唱會，被前台北市長柯文哲說是太監，「柯文哲總是把真心話包裝成失言」，他言語間流露的心態是「北流是我任內蓋好的，所以我要借就可以借」，她大嘆，民選市長只是受市民託付，管理北市的公共資源，柯皇帝卻把北流當成自己的。

「北流是『行政法人』，最重要的使命就是在流行音樂上發揮專業，專業治理絕非為特定政治人物服務」，吳沛憶解釋，為引進專業人才、規劃專門的業務，行政法人在用人跟經費上有比一般公部門更有彈性。它是公共機構，但聘用的不必是公務員，可以從業界挖角，從更多領域招募人才；而北流在流行音樂領域，有創作、有表演、有產業，變化十分迅速，還具備高度的國際性，跟一般行政機關非常不一樣，採用行政法人的組織型態有其優勢。

吳沛憶不禁批評，行政法人的專業自主，在柯文哲眼裡卻是太監，何況公共機構，當然要行政中立。不借給選舉活動，再合理也不過。

吳沛憶表示，找來專業人才，不只是管理場館空間，北流的使命包括「厚植台灣流行音樂文化實力」；北流設有產業區，要促成音樂產業上下遊連結，北流文化館的常設展也梳理著台灣流行音樂的發展史，紀露霞、張雨生、伍佰、宋岳庭、阿妹，為百年來的台灣歌做紀錄。

此外，吳沛憶也稱讚，台灣有豐富、多元的創作，台灣歌迷也有相當好的品味，成熟的產業體系，能讓創作持續、穩定的產出。她提到，她在教育委員會時正好經歷北流草創期，議會一直支持給予北流發揮的空間，讓需要走在流行前端的公共單位能真正幫助產業，支持創作者。

「沒想到柯前市長對北流的認知卻只是，『北流是我任內蓋好的，所以我要借就可以借』」，吳沛憶大嘆，很可惜，柯文哲當了8年市長，卻不理解北流的功能與在流行音樂產業上的可能，只關注自己有沒有舞台，甚至北流也不是來自柯文哲的規劃，南北兩座音樂中心的政策都來自文化部，經費也是中央補助，北市是代辦工程，還是郝龍斌任內開工，柯文哲中途接手，不能說沒貢獻，但也沒必要那麼囂張。

吳沛憶最後強調，北流才成立3年，成果還需要累積，行政法人的在地化也需要更多磨合，但至少已經起步，北流可容6000人，是在小巨蛋的萬人門檻前，提供一座中型場館的選擇，降低演出單位的成本與風險，比起柯文哲有沒有登上舞台，真正該關心的是，北流在推動台灣流行產業上能發揮功能。這才是北流舞台的用途。

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