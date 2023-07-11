郭台銘要併購民眾黨　柯文哲：我怕到不敢接電話

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘傳出有意併購民眾黨，民眾黨總統參選人柯文哲提到，最近確實有接到郭台銘的電話，但他怕到不敢接，「我想說你要併購，我是要怎麼接這個電話」。

▲柯文哲坦言現在不敢接郭台銘的電話。（資料照／記者李毓康攝）

柯文哲在10日播出的網路節目「鄉民監察院」中被問到，最近是否有與郭台銘聯繫，他回答，不敢去找郭，也不敢接電話，最近郭確實有打電話給自己，但「我想說你要併購，我是要怎麼接這個電話」，他看了就嚇到，「我不敢接電話，怕到不敢接電話」。

柯文哲表示，郭台銘策略很多，郭也很想併購國民黨，是併購國民黨優先，第二選項併購民眾黨，第三個才是自己獨立參選，這在商場上是可以，商場如果A計畫不行，可以換B計畫，商業上是對的，可是政治上就是怪，「我承認他是大老闆，但是政治上實在真的是太奇怪了。」

柯文哲透露，上一次也是一樣，郭台銘拿名單給他說「不分區立委推薦我」，他當時挑了高虹安，其他剩下6個郭就拿去親民黨又再「兜售」一遍。

此外，柯文哲也被問到心目中的閣揆人選是誰，他坦言比較喜歡企業界人士，希望能用企業精神領導政府，「林信義我就覺得不錯，不過他只當到行政院副院長」，因為過去行政院長、總統大多是法律系出身，他覺得不要找學者比較好，而且當行政院長體力要很好，所以年紀也不能太大。

主持人提問，若當上總統，馬上要做哪3件事？柯文哲回答，「第一個當然要找人，組織聯合內閣、國是會議，其他就是開始處理那些一大堆要處理的事情。」