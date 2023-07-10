國民黨未提名區域「民眾黨優先補」　柯文哲：當作培養下一代議員

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲聲勢看漲，可望帶動民眾黨區域立委、不分區立委票數，但區域立委提名名單截至目前只有5人。面對區域立委要提幾席，有沒有可能與國民黨談合作？柯文哲10日表示，國民黨有提名的地方就「盡量不優先」，沒有的地方則「優先補」，但柯也透露自己與國民黨主席朱立倫碰面已是1年多以前，近期沒有和對方通話。

柯文哲10日上午接受主持人、國民黨台北市議員李明賢「鄉民監察院」專訪，並於晚間播出節目。針對區域立委要提幾席，是否會因為中南部比較弱而多提一點？柯文哲表示，「沒有啦！」不要提了卻選出來只有4％，「多漏氣」而已，已經被外界批評是「4％黨」了。

李明賢問，區域立委提名有無可能和國民黨整合、談的空間？柯文哲回應，沒有什麼整合不整合，該提名的都已經提名，「我們就看看有沒有什麼空隙。」

被問到若國民黨有提名區域立委的地方，民眾黨是不是就不提了？柯文哲直言，「盡量不優先。沒有的我們就優先補，（國民黨）有提名的就要想看看，要講得出選的目的，是想讓對方落選還是怎麼樣？總要有個理由。」因為對於民眾黨來說，國民黨空下來的地方，如果由民眾黨來經營，下次選議員時還是可以用到。

柯文哲認為，提區域立委有2點，第一種是「選得上」，另一種就是要講清楚，是不是可以留在當地繼續經營，「如果這兩個都沒有，你提名幹什麼？他以後也不繼續選，這一次選出來4%，乾脆不要選。」

隨後，被問到近期有無和朱立倫通話？柯文哲回應，「沒有啦！我沒有跟他通過電話。」上次看到朱立倫已經是1年多以前。

最後，李明賢再度詢問，國民黨與民眾黨未來是否有談的空間？柯文哲表示，「問題是你們（國民黨）已提名的也不可能退。」現在國民黨沒提名的區域，民眾黨就盡量看看有沒有人選，就當作是培養下一代議員，而若要派人在國民黨有提名的區域，那就想一下派的目的是什麼。