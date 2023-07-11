女兒護照剩1個月　一家8口被拒登機「重買機票」！控噴5萬冤枉錢

▲ 女子控訴，工作人員堅持一家人一起辦登機，讓他們噴了大筆冤枉錢。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡一名女子控訴，她帶著一家大小共8人打算到澳門旅遊，到機場才發現6歲女兒的護照有效期限剩不到6個月，但地勤卻不願幫其他人辦登機，導致他們全家被迫重買機票，花了台幣近5萬的冤枉錢。

《中國報》10日報導，39歲華裔女子林佳憓向《新明日報》爆料，她和老公日前帶著1歲嬰兒、6歲女兒、6旬爸媽、62歲阿姨和85歲奶奶，預計搭酷航（Scoot）下午1點50分的航班飛往澳門，早上10點50分到機場，辦理登機時才發現女兒護照期限僅剩1個月，地勤便將所有人的護照退回。

林佳憓說明，他們當時請地勤先幫5名家人辦登機，她和老公帶女兒到移民局處理護照問題，3人再買下一班機票，但對方卻稱，由於他們當初一次購買8人的機票，因此所有人必須一起辦登機。

林佳憓帶女兒前往移民局的路上打電話客服向酷航確認，得到的回答是其他5人確實可以先辦登機，櫃台工作人員卻堅持拒絕，約2點就說登機門已經關閉。

拿到女兒的新護照後，林佳憓和老公在下午1點半趕到機場卻已來不及，一家人只好買隔天早上6點到香港的機票，再搭渡輪到澳門，卻因只剩商務艙座位，總共花了2100新加坡幣（約4.9萬新台幣）。

她事後收到酷航FB私訊回應，也稱其他5人可以先辦登機，令她氣得上網發文，要求酷航賠償，同時指控地勤對家人態度惡劣。酷航對此則稱事件仍在調查中，無法進一步評論。