　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國曼谷「高架橋倒塌」畫面曝光！　車上2人當場壓死

▲▼泰國曼谷「高架橋倒塌」畫面曝光。（圖／翻攝自推特）

▲泰國曼谷一座高架橋倒塌壓垮車輛，導致車上2人死亡。（圖／翻攝自推特，下皆同）

記者張方瑀／綜合報導

泰國曼谷11日發生嚴重工安意外，有一座正在施工的高架橋突然倒塌，直接壓垮停在下方的車輛，造成至少2人死亡，還有15名施工人員受傷。

綜合外媒報導，曼谷東部拉甲邦區（Lat Krabang）一座施工中的高架橋在11日傍晚6時的下班尖峰時刻發生意外，當時有一輛起重機正準備吊起四車道混凝土橋面時翻覆，才會導致路段墜落地面，直接壓垮一輛汽車，造成車上2人死亡、15人受傷。

▲▼泰國曼谷「高架橋倒塌」畫面曝光。（圖／翻攝自推特）

▲▼泰國曼谷「高架橋倒塌」畫面曝光。（圖／翻攝自推特）

據了解，車內兩人是當場死亡，其中一人是負責監工的工程師，而另外15名傷者大多是現場施工人員。這起意外除了周圍區域停電外，掉落的鋼筋也砸毀不少附近店家建築。

倒塌的500公尺橋段是屬於由曼谷市政府主責、連接安努地區（On Nut）與拉甲邦區的高架橋建設計畫其中一段，全長約2.2公里，目的是減緩曼谷交通阻塞問題，原預計於2024年竣工，當局仍在調查意外發生原因，目前懷疑是起重設備發生故障或承載過重導致。

ET快訊
風向變了！　一票挺學生「熱炒就該配飯」
昆凌破尺度解放泳衣！　「超兇上圍」9萬人看光
快訊／北科白飯之亂　校方首發聲明！
台中20年「排隊美食」慘燒毀！　婆媽喊心痛
熱炒老闆再發聲！　總召怒了：店家說詞矛盾
陳凱倫性侵隊友妻未遂　任教校方「一句話引發眾怒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聯合國警告！地球剛經歷「有記錄以來最熱7月」　毀滅性影響曝

10歲童眼睛刺痛竟是「蒼蠅產卵」　醫生一口氣清出11隻蠕動蛆蟲

奈良「世界文化遺產」古寺遭刻字！　加拿大17歲少年恐移送檢方

瓦格納要搶奪核武　烏情報局長曝曾經「兵臨俄核武基地」

泰國曼谷「高架橋倒塌」畫面曝光！　車上2人當場壓死

冰島火山噴發影片曝！　俯拍地表像燒出大洞

美參院首次聽取「AI機密簡報」　將在白宮保密辦公室內進行

日本九州北部豪雨成災　已知5死3失聯

揭密普丁私生活！豪華火車配健身房、SPA美容　還享高級土耳其浴

市場靜待通膨數據　美股收漲209點、台積電ADR反跌

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

行人挨車撞傷還被罰500元！　網看畫面罵爆「要走田裡？」

《偷偷藏不住》曖昧名場面好甜　趙露思餵吃草莓..陳哲遠連手一起吃

聯合國警告！地球剛經歷「有記錄以來最熱7月」　毀滅性影響曝

10歲童眼睛刺痛竟是「蒼蠅產卵」　醫生一口氣清出11隻蠕動蛆蟲

奈良「世界文化遺產」古寺遭刻字！　加拿大17歲少年恐移送檢方

瓦格納要搶奪核武　烏情報局長曝曾經「兵臨俄核武基地」

泰國曼谷「高架橋倒塌」畫面曝光！　車上2人當場壓死

冰島火山噴發影片曝！　俯拍地表像燒出大洞

美參院首次聽取「AI機密簡報」　將在白宮保密辦公室內進行

日本九州北部豪雨成災　已知5死3失聯

揭密普丁私生活！豪華火車配健身房、SPA美容　還享高級土耳其浴

市場靜待通膨數據　美股收漲209點、台積電ADR反跌

遊說大谷翔平來大都會當隊友？　千賀滉大：這就去給他戴帽子

聯合國警告！地球剛經歷「有記錄以來最熱7月」　毀滅性影響曝

10歲童眼睛刺痛竟是「蒼蠅產卵」　醫生一口氣清出11隻蠕動蛆蟲

郭台銘喊團結對抗民進黨　「不必要的攻訐與捏造到此為止」

陸劇男神被爆「密戀65萬巨胸網美」！被揭曖昧4線索…友：官宣了嗎

民進黨：放寬殺警犯調外役監門檻國民黨修的　別混淆視聽

換侯傳聞不斷！侯友宜：比賽過程難免有障礙　「會超越障礙往前衝」

《風水世家》樓心潼秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

賴清德喊話要矯正署說清楚　先看看自家立委提了什麼案

郭台銘來勢洶洶　綠黨團喊話侯友宜「挺住」：郭董後勁十足

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

美國「體操隊狼醫」獄中被捅10刀

女優「僅隔一面牆」愛愛　男住戶曝真心話

女護士浮潛被鯊魚攻擊　恐怖傷勢曝光

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

博物館怪男「熟練鑽進路面」竟是住在地底

大阪黑門市場東西貴2倍！當地人批：專坑觀光客

Threads用戶破億　超越ChatGPT紀錄

厄瓜多監獄發現4人吊死

少一顆牙腦袋退化1年　不刷牙恐罹老年癡呆

熱爆！「四腳毛球」排一排躲豔陽　像極台灣機車騎士

北約秘書長：中國從俄烏戰爭吸取教訓

「床上擺爛」成風潮　專家警告：超過2天要注意

影片曝！紐約州、佛蒙特州「千年級暴雨」　至少1死

揭密普丁私生活！　豪華火車配健身房、SPA美容

更多熱門

相關新聞

新娘欠錢不還！婚禮上遭「假賓客」尷尬討債

新娘欠錢不還！婚禮上遭「假賓客」尷尬討債

印尼一名女子日前參加標會後倒會落跑，不但對成員避不見面，甚至音訊全無。被倒會的其中一名受害者不滿她的行為，便偷偷出席她的婚禮，並當眾在舞台上向新娘「追債」，讓新人們尷尬不已。只見新娘試圖辯解自己欠債不還的行為，而新郎臉上的笑容更是當場消失。

她怕被分手！月薪一半給男友　幫忙付貸款

她怕被分手！月薪一半給男友　幫忙付貸款

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

韓美女網紅慘死柬埔寨　警曝疑遭性侵

韓美女網紅慘死柬埔寨　警曝疑遭性侵

電動走道「吞人腿」事故原因找到了

電動走道「吞人腿」事故原因找到了

關鍵字：

泰國曼谷東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

城隍警示小心火和電　4生肖注意

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

即／台南狀元遭虐死丟包！警帶回5男1女　主嫌仍在逃

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

台鐵插座貼勿用標語！專家曝無視下場

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面