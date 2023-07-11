泰國曼谷「高架橋倒塌」畫面曝光！　車上2人當場壓死

▲泰國曼谷一座高架橋倒塌壓垮車輛，導致車上2人死亡。（圖／翻攝自推特，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

泰國曼谷11日發生嚴重工安意外，有一座正在施工的高架橋突然倒塌，直接壓垮停在下方的車輛，造成至少2人死亡，還有15名施工人員受傷。

綜合外媒報導，曼谷東部拉甲邦區（Lat Krabang）一座施工中的高架橋在11日傍晚6時的下班尖峰時刻發生意外，當時有一輛起重機正準備吊起四車道混凝土橋面時翻覆，才會導致路段墜落地面，直接壓垮一輛汽車，造成車上2人死亡、15人受傷。

據了解，車內兩人是當場死亡，其中一人是負責監工的工程師，而另外15名傷者大多是現場施工人員。這起意外除了周圍區域停電外，掉落的鋼筋也砸毀不少附近店家建築。

倒塌的500公尺橋段是屬於由曼谷市政府主責、連接安努地區（On Nut）與拉甲邦區的高架橋建設計畫其中一段，全長約2.2公里，目的是減緩曼谷交通阻塞問題，原預計於2024年竣工，當局仍在調查意外發生原因，目前懷疑是起重設備發生故障或承載過重導致。