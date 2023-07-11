福建推多項引才政策　台師見證大陸蛻變：感謝這片熱土

▲台灣教師陳昭志到福建發展多年。（圖／翻攝自中新社）



記者林郁婷／綜合報導

來自台灣的陳昭志擔任福建師範大學教育學院教師，2012年隻身到北京大學讀博士，畢業後發現福建推出多項引才政策，轉而來到福建發展，對於如今的成就，他笑著表示，「我覺得幸福感滿滿，我要感謝這片熱土」。

《中新社》報導，陳昭志2012年一個人從台灣到北京，攻讀北京大學教育學院教育經濟與管理專業的博士學位，然而媽媽對於這個決定不太放心，直到他上飛機前還在問「真的要去北京讀書嗎？不考慮留在台灣嗎」，而他則認為，「世界很大，大陸很美好，一定要來（大陸）走走看看」。

讀完博士後，陳昭志也和多數人一樣面臨求職問題，這時他了解到福建對台灣人很友好，「福建出了多項引進台灣人才的政策，畢業那一年，首選就是來福建」，今年是他在福建師範大學任教的第四年，期間他對於在福建的生活，感到幸福與滿足，「我要感謝這片熱土」。

當被問到「兩岸教育界應如何去促融合與發展」，陳昭志指出，可以從學科核心素養方面入手，「借鑒台灣的『自學、思考、表達』教學經驗，利用新的『閱讀、思考、表達』教學法，來改變應試教育帶來的短板」。

陳昭志笑著表示，他見證及參與了大陸的成長，「從過去的一張張紙幣付款，到現在便捷的手機支付，大陸正發生著翻天覆地的變化」，如今越來越多台灣教師選擇到福建發展，也促進閩台教育和學術領域的交流。

陳昭志去年榮獲「福建青年五四獎章」，他表示，「作為一個在閩台胞，我希望分享自己的親身經歷，讓兩岸同胞更好地互相理解、更好地彼此認同」，同時他也呼籲台灣青年親自來大陸看看，「只要你不怕苦、不怕難，敢於挑戰，勇於創新創業，我覺得大陸對於你們來說，有著廣闊的市場和發展的前景。」