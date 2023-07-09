台灣正妹圓夢變「迪士尼員工」！曝工作半年心得　遇1事當場被暖哭

▲東京迪士尼樂園。（圖／記者蔡玟君攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人夢想到迪士尼上班，一名台灣正妹「昕醬」就如願得到在東京迪士尼工作的機會，還曾拿到最多客人的好評。近日她分享在迪士尼工作半年的心得，透露目前最大的差異就是疫情緩和，員工和遊客之間的隔閡消失了，現在夏季限定的噴水遊行也復活，希望如果有台灣人到東京迪士尼旅遊，可以和她打聲招呼。

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▲昕醬成為東京迪士尼員工。（圖／昕醬授權提供）



昕醬在Dcard發文分享在迪士尼工作半年的心得，表示疫情期間迪士尼很嚴格，不僅縮短遊行時間，舞者也全都消失，導致員工和遊客之間多了一層隔閡。但她發現近來最大的改變就是「疫情緩和」，遊客可以和角色們擊掌，甚至抱抱或是要簽名，身為員工的她也終於可以放心和遊客互動，「那個感覺真的很棒」。

▲▼疫情緩和，已經可以和迪士尼角色互動。（圖／昕醬授權提供）



她也特別曬出自己向米奇要簽名以及擁抱的照片，直呼「好幸福」，並透露員工和遊客都可以自由決定是否要戴口罩，夏季限定的「噴水遊行」睽違3年終於復活，一切要慢慢恢復正常。

昕醬還說，在工作期間最開心的就是遇到台灣遊客，會感覺特別親切，她也會主動表明自己也是台灣人。她還分享之前的經驗，遇到許多友善的同鄉找她合照並給予鼓勵，還有一位姐姐甚至送了鳳梨酥和護手霜，要她在日本好好加油，讓她當場哭了出來，「希望接下來在迪士尼的日子，能夠和更多台灣人相遇，為你們服務」，也希望大家遇到她的時候一定要打招呼。

昕醬先前也曾發文，透露自己是經過3個月漫長的面試，才終於被東京迪士尼錄取，入職後不久還在今年4月成為拿到最多客人好評的員工，讓日本主管感到相當驚訝。

本文已獲「昕醬」授權提供